«أبيض الناشئين» يواجه لبنان اليوم

المصدر: بيشكيك - البيان الرياضي

يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين في الواحدة والنصف ظهر اليوم «بتوقيت الإمارات» نظيره اللبناني في استاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك عاصمة قرغيزستان في ختام مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً المقررة في البحرين 2020، وضمن منتخبنا تأهله إلى النهائيات بعد تفوقه في المواجهات المباشرة أمام العراق وقرغيزستان، ويتصدر منتخبنا المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه قرغيزستان، والعراق برصيد 3 نقاط، ثم لبنان بلا نقاط.

وأكد سالم اليعقوبي مدير منتخبنا جاهزية الأبيض لمباراة لبنان التي يسعى فيها لتحقيق الفوز وحصد النقاط كاملة.