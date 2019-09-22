ريان يسلم: جمهور العين خفف آلامي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

أعلن ريان يسلم لاعب متوسط ميدان العين الشاب بأنه غير متعجل العودة إلى الملاعب بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها أخيراً، وذلك حتى يكتمل تأهيله البدني تماماً، لكنه قطع بعودته القريبة والمشاركة مع الفريق البنفسجي خلال استحقاقاته المقبلة داخلياً وآسيوياً.

وقال في تصريحات للبيان الرياضي: بلغت مرحلة متقدمة من التأهيل البدني، وسأعود قريباً للملعب والمشاركة مع الفريق حسب رأي الجهاز الطبي ومن بعده الجهاز الفني، والحقيقة أنا متحمس للعودة وأشتاق للعب والظهور أمام جمهور العين الذي ظل يسأل عني ويدعمني طوال الفترة السابقة ما خفف عني ألم الإصابة.

حزن

وأضاف: أشعر بالحزن لابتعادي عن الملاعب وهذا حال كل لاعب يتعرض للإصابة، فالشعور بالحرمان من اللعب مع الزملاء أمر صعب، ولكنني عازم على العودة بقوة وهذا يتطلب مني مضاعفة الجهود، ولن أستعجل حتى أبلغ كامل الجاهزية البدنية حتى لا تعاودني الإصابة خلال الموسم وأضطر للابتعاد مرة أخرى، وكنت أتمنى المشاركة مع الفريق في بداية الموسم ولكنني على ثقة كاملة بأن زملائي بالفريق قادرون على أداء واجبهم على أفضل نحو بما يساعد على تحقيق تطلعات النادي وجماهيره.

توقعات

وفيما يتعلق بتوقعاته للموسم الكروي الجديد في ظل الاستعدادات الكبيرة لجميع الفرق المنافسة، أبان ريان يسلم أنه يتوقع موسماً استثنائياً ومنافسة محتدمة بين عدد من الأندية وفي مقدمتها العين الذي استعد بصورة متميزة وقامت الإدارة بدعم الفريق بعدد من العناصر المتميزة القادرة على تقديم الإضافة الفنية المأمولة للفريق، ولا ننسى أيضاً اللاعب رقم واحد بالفريق وهو جمهور الأمة العيناوية الذي ظل يدعم الفريق ويؤازر اللاعبين بقوة وكان له إسهامه الكبير في النجاحات اللافتة التي ظل يحققها العين عبر تاريخه .

المنتخب

وحول شعوره وهو بعيد عن المنتخب الذي بدأ مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وما إذا كان يرى أن الأبيض الإماراتي قادر هذه المرة على تحقيق أحلام الشارع الرياضي، قال: بالطبع أنا حزين بشدة فكل لاعب يتمنى التواجد دائماً في قائمة المنتخب ونيل شرف الدفاع عن شعاره، ولكنني راضٍ بقدري وسأضاعف جهودي من أجل الظهور بصورة تعيدني مرة أخرى للأبيض الإماراتي، وفي كل الأحوال أعتقد أن منتخبنا قادر على تحقيق التطلعات فهو يضم في صفوفه لاعبين متميزين في كل الخطوط، وبمساندة الشارع الرياضي ودعم الجمهور ستتحقق الطموحات بإذن الله وأتمنى لجميع اللاعبين التوفيق وفالهم التأهل للنهائيات المرتقبة بإذن الله.

عموري

وتعليقاً على عودة عمر عبدالرحمن (عموري)، للملاعب الإماراتية عن طريق نادي الجزيرة، وحول ترشيحه ليكون خليفته كصانع ألعاب في العين قال: عموري أخونا وشقيقنا قبل كل شيء ونتمنى له التوفيق في مشواره الجديد والابتعاد عن الإصابات اللعينة، ومن المؤكد أن عودته إضافة كبيرة للدوري الإماراتي وستثري المنافسة قياساً على الإمكانات العالية التي يتمتع بها كما يعرفه الجميع، وبالنسبة لخلافته لصناعة اللعب في العين فبالطبع لكل لاعب أسلوبه ولكنني عازم على بذل كل الجهود لتقديم أفضل الخدمات الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وعد

وعد ريان يسلم جماهير العين الوفية بسعى الفريق بقوة من أجل التتويج بجميع الألقاب التي ينافس عليها هذا الموسم ، وأضاف سنبذل قصارى جهودنا في مختلف المنافسات من أجل تحقيق البطولات وإسعاد جماهير العين.