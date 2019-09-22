الجزيرة يقدم نجومه الجدد في «ياس مول»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قدم نادي الجزيرة نجومه الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي، إضافة إلى القميص الجديد للفريق ليلة أول من أمس في ياس مول، وسط حضور جماهيري كبير من محبي «فخر أبوظبي» وتسابق الكثيرون في تحية النجوم، والتقاط الصور التذكارية.

ترويج

وهدف الجزيرة من هذه الخطوة إلى الترويج لفريقه، وللنادي بشكل عام، حيث يعد «ياس مول» من أكثر «المولات» جذباً للزائرين في العاصمة أبوظبي، وكان اعتاد سابقاً تقديم لاعبيه الجدد في استاد محمد بن زايد.

وقدم «فخر أبوظبي» لاعبيه الجدد «عموري»، وسلطان الغافري، وبالنسبة للأجانب البرازيلي كينو، الصربي ميلوس كوسانوفيتش، المغربي مراد باتنا، إضافة إلى النجوم القدامى للفريق علي خصيف، وعلي مبخوت، ومحمد فوزي.

فكرة جديدة

من جانبه قال عايض مبخوت عضو مجلس إدارة شركة الكرة المدير التنفيذي إن الإدارة حرصت على تبني فكرة جديدة باختيار «ياس مول» كوجهة للفريق على سبيل تقديم اللاعبين الجدد والجهاز الفني وبعض النجوم القدامى، بغرض الترويج للنادي في أكثر «المولات التجارية» جذباً للزائرين في العاصمة أبوظبي.

هدف

وأضاف مبخوت: الهدف من الاحتفالية ربط الجماهير مع النادي وخصوصاً مع وجود أعداد كبيرة ومحبين لنادي الجزيرة من أبناء الجاليات العربية، والأجانب، ما يساهم في بناء واستقطاب جماهير جدد.

وعن التعاقدات الجديدة التي وضعت الجزيرة على رأس قائمة المرشحين لنيل لقب الدوري والمنافسة في المسابقات المحلية بشكل عام قال استراتيجية الموسم الجديد الخاصة بالتعاقدات تبلورت في توفير «دكة احتياط قوية» من خلال وجود بدائل متعددة من اللاعبين النجوم، إضافة إلى شباب الجزيرة القادمين من أكاديمية النادي، مشيراً إلى البدائل المتعددة من اللاعبين والتي يصعب التنبؤ بالتشكيلة الأساسية التي يخوض بها الفريق الاستحقاق.