اتحاد الكرة يجري تعديلاً على رؤساء اللجان

المصدر: دبي- العوضي النمر

أجرى اتحاد الكرة عدداً من التغيرات في رئاسة لجانه، من أجل مواجهة طموحات المرحلة المقبلة، المتبقية من عمر مجلس الإدارة، الذي تنتهي مدته خلال مايو من العام المقبل، حيث تم تكليف عبد الله ناصر الجنيبي برئاسة اللجنة الفنية والمنتخبات، وهي اللجنة التي تولاها خلال الفترة الماضية، وحقق من خلالها نجاحات على أرض الواقع بالنسبة لكافة المنتخبات، والتعاقد مع مارفيك لتولي مهمة المدير الفني للمنتخب الأول، والتعاقد مع مدير فني رياضي، وكذلك مدير إدارة للمنتخبات والاثنين من بلجيكا.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفنية والمنتخبات اجتماعاً مهماً لها يوم غد في دبي، من أجل رسم خارطة طريق لعمل ونشاط المنتخبات خلال الفترة المقبلة، واعتماد إجراءات استحداث أول دوري للأكاديميات والمؤسسات، تحت مسمي الدرجة الثانية.

لجنة المسابقات

وتولى هشام الزرعوني، رئاسة لجنة المسابقات، ومعه أحمد المهبوبي نائباً للرئيس، وكان من المقرر أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها يوم غد، ولكنه تأجل لسفر رئيس اللجنة اليوم إلى إيطاليا من أجل حضور الاحتفال السنوي الذي يقيمه الاتحاد الدولي لتكريم اللاعبين المتميزين.

وواصل مسلم الكثيري رئاسته للجنة الحكام، ومعه محمد مبارك الهاجري نائباً للرئيس، وهو المكان الذي كان يشغله محمد اليماحي، وتضع لجنة الحكام كل ثقتها في مدير الإدارة على الطريفي، الذي يبذل جهود كبيرة منذ تم التعاقد معه خلال الفترة الماضية، ما انعكس على أداء الحكام في انطلاقة منافسات كأس ودوري الخليج العربي.

أوضاع اللاعبين

وتولت أمل بوشلاخ مهمة رئاسة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، ومعها خليفة الغفلي نائباً، وتعتبر أمل بوشلاخ مع الأعضاء النشطين في الاتحاد، وتتمتع بعلاقات جيدة مع كافة شرائح المجتمع، فيما تولى راشد الزعابي رئاسة لجنة الاتصال والشؤون المجتمعية، التي تضم سعيد العاجل وسعيد المهيري وعمران الجسمي، الذي يغادر إلى كوالالمبور، من أجل حضور اجتماع لجنة الاتصال الجماهيري الآسيوي، بصفته عضواً بها.

أول مهمة آسيوية

من جهة أخرى، يشارك محمد بن هزام أمين عام اتحاد الكرة في اجتماع لجنة التطوير الآسيوية، والتي سيعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم الأربعاء، أول مهمة قارية له، بعد أن تم اختياره عضواً في اللجنة، خلال الاختيارات التي اعتمدها المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي مؤخراً.