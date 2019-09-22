جمعة السعدي.. 30 عاماً في حب السماوي

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

تداعت أسرة نادي بني ياس بقيادة محمد سهيل الكثيري عضو مجلس الإدارة المدير العام للنادي رئيس لجنة المبادرات المجتمعية، لزيارة جمعة عبد الله السعدي مؤسس رابطة جماهير النادي، في المستشفى بعد تعرضه لوعكة مفاجئة صباح أمس مع الدعوات له بالشفاء العاجل.

ويعتبر السعدي أحد رموز قلعة السماوي بعد أن ظل عاشقاً في محراب النادي لأكثر من 30 عاماً، مسانداً وداعماً في مختلف الأنشطة الرياضية، ويحفظ له التاريخ أنه مؤسس رابطة الجماهير مع بدايات النشأة.

ورغم معاناته مع المرض الذي ألزمه الفراش الأبيض لكن قلبه لم يتوقف عن حب السماوي وعقله ظل مشغولاً به، وظهر ذلك في اهتمامه بأخبار النادي خلال زيارة محمد سهيل الكثيري له أمس والذي سأله عن صحته فرد عليه بالسؤال عن أحوال نادي بني ياس الذي يحمل همه حتى في مرضه.

وكان الكثيري قد نقل للسعدي تحايا أسرة السماوي ودعواتهم له بالشفاء، مؤكداً أن إدارة النادي ستقوم بزيارته يوم الأحد للاطمئنان على صحته ودعمه معنوياً، وقال الكثيري في حديث مع «البيان الرياضي» إن جمعة السعدي يعتبر أحد أبناء النادي ومحبيه، وأن زيارته في مثل هذه الظروف واجب، خاصة أن نادي بني ياس يعتبر أسرة واحدة وله صور مشرقة في الجوانب الاجتماعية.

وأضاف: جمعة السعدي من الشخصيات العاشقة لنادي بني ياس والتي لم تبخل عليه بالدعم والمساندة لسنوات طويلة ويكفي أنه مؤسس رابطة الجماهير وهي المبادرة التي أقدم عليها تأكيداً على حبه وارتباطه بالنادي.