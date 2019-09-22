لوفانور في إجازة على البحر مع عائلته

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

استغل المحترف البرازيلي لوفانور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، الحصول على راحة قصيرة من الجهاز الفني للفريق، لقضاء بعض الوقت مع أسرته على شاطئ البحر في دبي.

وقام لوفانور، بنشر صورته مع ابنته وابنه الصغيرين على شاطئ البحر، على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، كما تعود في السنوات الأخيرة، على مشاركته أوقاته السعيدة وعائلته مع جماهير فريقه.

وكان لوفانور، قد شارك مع شباب الأهلي أمام مستضيفه حتا أول من أمس، وساهم في تحقيق فريقه للفوز بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن الجولة الأولى من دوري الخليج العربي.

ويعد لوفانور من أبرز المحترفين في دورينا، وشارك في عدد كبير من المباريات، وأكد في أكثر من مناسبة، حبه واعتزازه بدبي، وتمنيه البقاء بين ربوعها أكبر فترة ممكنة.