السماح للجماهير بحضور مباراة منتخبنا أمام إندونيسيا

المصدر: دبي – إيهاب زهدي

تلقى اتحاد الإمارات لكرة القدم، رداً رسمياً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد السماح للجماهير بحضور مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره منتخب إندونيسيا يوم 10 أكتوبر المقبل في استاد آل مكتوم بنادي النصر، والتي تقام ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة، والتي تضم كذلك منتخبات فيتنام وتايلند وماليزيا.

وقال محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، إن الأمانة العامة خاطبت الاتحاد الآسيوي حول الحضور الجماهيري للمباراة بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد القاري الصادر في مارس الماضي، بإقامة أول مباراة للأبيض على أرضه بدون جمهور، مؤكداً أن "الآسيوي" رد برسالة رسمية تؤكد السماح للجماهير بالحضور على اعتبار أن التصفيات الحالية تُقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وأكد بن هزام أن الحضور الجماهيري سيدفع لاعبي "الأبيض" لتقديم أفضل ما لديهم للخروج بنتيجة إيجابية ومواصلة حصد النقاط بعد الفوز الذي تحقق على منتخب ماليزيا في أرضه ووسط جماهيره بهدفين لهدف عن طريق اللاعب علي مبخوت ضمن الجولة الأولى، مشيراً إلى أن الجماهير الإماراتية دائماً ما تكون على الموعد وتشجع بقوة في المباريات التي يخوضها "الأبيض" في مختلف البطولات الإقليمية والقارية سواء على أرضه أو خارجها.

وبدأ اتحاد الكرة استعداداته للمباراة من خلال عقد اجتماع تنسيقي بمقر الاتحاد في العاصمة أبوظبي يوم الخميس الماضي، حيث تم بحث كافة الجوانب التنظيمية للمباراة ومواعيد وصول طاقم الحكام ومراقب ومقيم الحكام وبعثة منتخب إندونيسيا وملاعب تدريب المنتخبين، إلى جانب النقل التلفزيوني وطلب التصاريح الإعلامية التي ستكون متاحة إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للاتحاد بدء من يوم الاثنين المقبل.