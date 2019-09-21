الدقيقة 95 تُسعد «الزعيم» في ليلة جمعة

المصدر: متابعة: عدنان الغربي - طلحة عبدالله - محمد فضل

حسم التعادل السلبي ديربي برّ دبي بين النصر والوصل لحساب الجولة الأولى لدوري الخليج العربي لكرة القدم باستاد آل مكتوم أمس. وتفوق الوصل في الشوط الأول، وأتيحت له أكثر من فرصة، وسط تألق أحمد شمبيه، حارس النصر.



وتحسن أداء «العميد» في الشوط الثاني، بفضل دخول حبيب الفردان، وكان الطرف الأفضل في صناعة الفرص، لكن الفريق افتقد اللمسة الأخيـرة، وألغى الحكم هدفاً للنصر في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل.



وفي مباراة العين وكلباء باستاد هزاع بن زايد سجل المدافع الشاب سعيد جمعة، هدفاً في الدقيقة 95 من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود «الزعيم»إلى فوز ثمين على كلباء 3-2، وكان التعادل 2 - 2 مستمراً حتى اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي، وبادر العين بالتسجيل عن طريق التوغولي لابا كودجو «ق 8» وأدرك كلباء التعادل عن طريق التوغولى بينيل ملابا «ق 20»، وأضاف جمال معروف الهدف الثاني لـ«الزعيم» «ق 53» ، وعادالتوغولي ملابا ليسجل الهدف الثاني له والتعادل لـ«النمور» لتصبح النتيجة 2-2، وفيما توقع الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل فإذا بالأرض تنشق عن المدافع سعيد جمعة الذيوضع الكرة في الشباك مسجلاً هدف الفوز لـ«الزعيم» في الدقيقة (90 + 5)، وشهدت المباراة طرد إداري اتحاد كلباء.



وفي الفجيرة فجر «الذئاب» مفاجأة وصدم الوحدة وفاز عليه بهدف من توقيع عبدالله صالح في الدقيقة 81 ليضع الفريق أول ثلاث نقاط في رصيده ،وأجبرت الإصابة مدافع الوحدة حمدان الكمالي على مغادرة الملعب في الدقيقة 23 ونزل بدلاً عنه ماجد عبدالله الذي نال بطاقة صفراء في أول دقيقة من مشاركته بالمباراة.



وفي الشوط الثاني دانت السيطرة للوحدة وشن لاعبوه عدة هجمات كادت تسفر عن هدف للحسين صالح «ق 66»، وقبيل نهاية المباراة بعشر دقائق فاجأ عبدالله صالح ظهير الفجيرة بتسجيل هدف المباراة الوحيد بمجهود فردي.