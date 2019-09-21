«أبيض الناشئين» إلى نهائيات آسيا

المصدر: بيشكيك - البيان الرياضي

فاز منتخب الناشئين على قيرغيزستان 2 - 1 أمس، في مباراة الفريقين باستاد دولين عمرزاكوف في العاصمة بيشكيك ضمن مباريات المجموعة السادسة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين 2020.

سجل هدفي «أبيض الناشئين» سلطان عادل في الدقيقة 7 ويوسف البلوشي في الدقيقة 13، فيما سجل هدف قيرغيزستان زيتناف في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، وضمن منتخبنا

التاهل إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في 2020، ويختتم منتخبنا مبارياته بالمجموعة غدا بلقاء نظيره اللبناني.

وتصدر منتخبنا المجموعة برصيد 6 نقاط يليه منتخبا قيرغيزستان، والعراق، ولكل منهما 3 نقاط، ولبنان رابعاً من دون نقاط.