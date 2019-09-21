شباب الأهلي يكرّس عقدة حتا «الحاضر الغائب»

المصدر: حتا - محمد فضل

استعاد شباب الأهلي توازنه من جديد في أعقاب فقدانه للقب السوبر قبل أسبوع أمام الشارقة عبر ركلات الترجيح، وتمكن رجال المدرب الأرجنتيني أروابارينا من إحباط أي مفاجآت لفريق حتا «الحاضر الغائب» والذي فشل في فك العقدة خلال مباريات الدوري وذلك بعد الخسارة 0 - 3، وخرج الجهاز الفني لشباب الأهلي بعدة مكاسب من قلعة «الإعصار» بعد أن اطمأن المدرب اروابارينا على كافة خطوط الفريق مع انطلاقة دوري الخليج العربي، وسيركز على تصحيح بعض السلبيات الصغيرة،وأعلن لاعبو الفريق عن انفسهم خصوصاً الوافدين الجدد على رأسهم يوسف جابر القادم من بني ياس والذي تمكن من افتتاح التسجيل لفريقه الجديد، كما مارس اللاعب الشاب محمد جمعة «بيليه» هوايته في تسجيل الأهداف محرزاً هدفاً رائعاً، فيما نجح البرازيلي ليوناردو محترف «العنابي» السابق في تسجيل أجمل أهداف المباراة وليحتفل بطريقته الخاصة.

أداء

وفي المقابل ورغم فوز شباب الأهلي بثلاثية فإن لاعبي حتا قدموا أداء رائعا في الشوط الأول كانت السيطرة فيه لهم ولكن اليوناني كونتيس مدرب حتا دفع ثمن خطة اللعب المفتوح أمام فريق في قامة وحجم شباب الأهلي المرشح الأبرز للقب الدوري والمدجج بالنجوم، كما أن أبرز أخطاء الفريق تركزت في عدم ختام الهجمة بالشكل المناسب، حيث لاحت للفريق اكثر من فرصة أمام المرمى لم يتم استغلالها على اكمل وجه، ليكون العقاب على ضياع الفرص من قبل لاعبي شباب الأهلي في الشوط الثاني الذي شهد تسجيلهم هدفين معززين بهما الهدف الأول الذي سجله يوسف جابر في أول 5 دقائق لانطلاقة المباراة.

وتجب الإشارة إلى انه رغم أن يوسف جابر سجل أول هدف في النسخة الحالية من بطولة دوري الخليج العربي ألا أن هناك جانبا سلبيا وهو نيل اللاعب لأول بطاقة صفراء في صفوف فريقه من دون داع.

عناد الحظ

اكد عدنان حسين مهاجم حتا أن الحظ عاند فريقه الذي بسط إيقاع لعبه في الشوط الأول وقال: كنا الأقرب للتسجيل في شباك شباب الأهلي لولا حالة التسرع التي كلفتنا الكثير أثناء المباراة، وأهدرنا العديد من الفرص كانت كفيلة بخروجنا بالتعادل.

ونوه عدنان حسين الى أن هدف الأهلي الثاني جاء نتيجة التفريط في احدى الفرص أمام مرمى الضيوف لتتحول الكرة سريعاً الى المنافس وينجح في تسجيل الهدف الثاني عبر «بيليه» وقال: إن أداء حتا يبدو مطمئناً مع انطلاقة الموسم وهدفنا البقاء مع الكبار.

تركيز

جابر: تجاوزنا كبوة السوبر

أكد يوسف جابر نجم مباراة شباب الأهلي وحتا، أن لاعبي الفريق تجاوزوا كبوة السوبر وقال: قدمنا مباراة كبيرة أمام حتا «المتحفز» وكان شعار الفريق التركيز العالي، فرضنا أسلوبنا في الشوط الثاني فنجحنا في حصد العلامة الكاملة وإسعاد جماهيرنا الكبيرة والتي نعد بتعويضها للقب السوبر بالحصول على مزيد من ألقاب الموسم . حتا - البيان الرياضي

واقع

البدواوي: طوينا صفحة الخسارة الأولى

أكد علي البدواوي رئيس شركة كرة القدم بنادي حتا، أن إدارة النادي راضية عن أداء الفريق أمام شباب الأهلي، مشيراً الى أن نتيجة المباراة لا تعبر عن واقع اللقاء بعد السيطرة للاعبينا في الشوط الأول بشهادة كل من تابع المباراة، وقال: طوينا صفحة الخسارة الأولى وتنتظرنا مواجهة مهمة أمام خورفكان في الجولة المقبلة، ونرغب في مصالحة جماهيرنا والعودة من ملعب الخور بالعلامة الكاملة مع كامل الاحترام للمنافس.

ونوه البدواوي إلى أن الجهاز الفني لفريق حتا بقيادة اليوناني كونتيس ينتظره عمل كبير في إعادة ترتيب أوراق الفريق من جديد وتصحيح الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون أمام شباب الأهلي الى جانب تفعيل الخط الهجومي واستغلال الفرص في قادم المباريات. حتا - البيان الرياضي