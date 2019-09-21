تألق فرقة «العنبري» في ضربة البداية

المصدر: الشارقة - عز الدين جاد الله

قاد خماسي ظهر فريق الشارقة بقيادة عبدالعزيز العنبري 5 نجوم في بداية مشواره للدفاع عن درع دوري الخليج العربي لكرة القدم مستحقاً الفوز على خورفكان، بفضل الخماسي المتألق بالفريق والذي جاء على رأسه الحارس المتميز عادل الحوسني الذي كان العنصر الأبرز في تحقيق فريقه الفوز بتصديه للعديد من القذائف الصاروخية التي أطلقها البرازيلي بسمارك فييرا محترف خورفكان، بينما قام كل من ريان ميندز وريكاردو غوميز بالتسجيل للشارقة، وبرع ماجد سرور وعمر جمعة في خط الوسط بصنع العديد من التمريرات الخطرة.

وأكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة أن حرارة الطقس لم تساعد على تقديم لاعبي الفريقين الأداء المنشود، وقال: نتطلع لتقديم مردود جيد في المباريات المقبلة، وعلينا الدخول في أجواء الدوري بصورة أقوى، وأتمنى أن يكون جميع لاعبينا متواجدين تحت أمر الجهاز الفني من دون إصابات فنحن نحتاج للجميع.

وتابع: عانينا غياب بعض العناصر بسبب الإصابة، في خمس جولات في بداية الموسم الماضي وتحقيق الفوز في ضربة البداية نتيجة إيجابية، وخصوصاً أن اللقاء جاء بعد «السوبر» وتخوفنا من غياب تركيز اللاعبين.

وأضاف: حققنا نتائج إيجابية وبطولات في بداية الموسم، لكن يجب أن نعلم أن المرحلة المقبلة جديدة للفريق والنادي وتحتاج إلى جهد كبير للبقاء ضمن المقدمة.

تميز

وأكد البرازيلي كاميلي مدرب خورفكان أن فريقه قدم شوطاً أول جيداً، وكان الأقرب للتسجيل وأضاع اللاعبون 4 فرص ، مشيراً إلى أن الشارقة تميز بإغلاق الثغرات، والتركيز والهدوء وقال: يمر الشارقة بمرحلة رائعة، وكنا ننتظر أكثر من فريقنا في الشوط الثاني لكن لم يحدث ذلك، وحاولنا التغيير حتى يتحسن أداء الفريق لكن لم يحدث، وبعد أن قمنا بالتغييرات سجل الشارقة الهدف الثاني وهذا الأمر أثر في اللاعبين.

وعن أداء اللاعبين الأجانب في خورفكان، قال: مستوى الأجانب يتطور من مباراة لأخرى.

تعويض

أكد احمد الحفيتي لاعب خورفكان أ أن فريقه كان ينقصه التوفيق أمام الشارقة بعدما وصل إلى المرمى أكثر من مرة لكنه لم يتمكن من التسجيل، وقال نسعى للتعويض في المباريات المقبلة.