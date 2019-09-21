"أبيض" الناشئين بخطى ثابتة نحو نهائيات كأس آسيا 2020

المصدر: وام

حقق منتخبنا الوطني للناشئين لكرةالقدم الفوز على منتخب قيرغيزستان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم باستاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للناشئين 2020.

سجل هدفي منتخبنا اللاعب سلطان عادل في الدقيقة 7، واللاعب يوسف البلوشي في الدقيقة 13 ، فيما سجل الهدف الوحيد لمنتخب قيرغيزستان اللاعب زيتناف في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخبنا المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب قيرغيزستان "الثاني"، والعراق "الثالث" ولكل منهما 3 نقاط، ولبنان "رابعاً" بدون رصيد من النقاط.

خاض منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت: سعيد سالم المقدامي في حراسة المرمى، ومنصور المنهالي، وجمال خليفة السعدي، وعلي طاهر آل علي، وأحمد عبدالله الظاهري، وسعود محمد المري، ويوسف إبراهيم البلوشي، ومحمد أحمد الحارثي، وخالد علي الحساني، وعبدالله أحمد، وسلطان عادل محمد.

وأجرى مدرب منتخبنا ثلاثة تبديلات خلال شوط المباراة الثاني، حيث شارك عوض محمد الكثيري، وأحمد محمد البلوشي، ومطر سالم الحوسني، بدلاً من محمد أحمد الحارثي، جمال خليفة السعدي، خالد علي الحساني.

ويستعد منتخبنا لخوض مباراته الثالثة والأخيرة غدا "الأحد" أمام منتخب لبنان على ذات الملعب.

وحرص محمد عبيد اليماحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس بعثة منتخبنا في بيشكيك، على تهنئة اللاعبين بالفوز الثاني على التوالي، مُشيداً بالأداء القوي الذي قدمه لاعبو "الأبيض"خلال المباراة ونجاحهم في تحقيق الفوز واعتلاء صدارة المجموعة.