التعادل السلبي يحسم ديربي النصر والوصل

المصدر: دبي-عدنان الغربي

حسم التعادل السلبي ديربي برّ دبي بين النصر والوصل لحساب الجولة الأولى لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم مساء اليوم.

وجاء الشوط الأول قوياً من جانب الوصل الذي تفوق في الاستحواذ على الكرة و أوجد أكثر من فرصة سانحة للتسجيل أبرزها في الدقيقة 23 عندما تألق أحمد شمبيه حارس النصر وأنقذ مرماه من هدف محقق بتحويل تسديدة علي صالح إلى الركنية، ثم تألق شمبيه مرة أخرى بإبعاد الكرة قبل أن ينقضّ عليها البرازيلي ويلتون سواريز الذي كان قريبا من الانفراد بالمرمى، وقدم العميد أداء متواضعا في الشوط الأول وجاءت فرصه قليلة أمام مرمى الوصل.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء العميد وسط الملعب بفضل دخول حبيب الفردان وكان الطرف الأفضل في صناعة الفرص لكنه افتقد اللمسة الأخيـرة وخاصة في الدقيقة 88 عندما لم تجد تمريرة رائعة من الفردان من يسكنها الشباك، في المقابل تراجع مستوى الوصل مقارنة بالشوط الأول، وألغى الحكم هدفا للنصر في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل.