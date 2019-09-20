بداية نارية لذئاب الفجيرة أمام العنابي

المصدر: الفجيرة -محمد فضل

حقق فريق الفجيرة انطلاقة نارية مع بداية دوري الخليج العربي محققا فوزا مهماً على ضيفه العنابي بهدف وحيد حمل توقيع الظهير الايسر عبد الله صالح في الدقيقة 81 من عمر المباراة ليضع الذئاب اول ثلاث نقاط في رصيدهم ويعود الوحدة الى العاصة "خال الوفاض" ، وغادرت جماهير العنابي مدرجات ملعب الفجيرة وهى غير راضية عن أداء فريقها في اول المباراة التي جرت مساء اليوم و لم يرتقي فيها الشوط الأول بين الفجيرة والعنابي للأداء المنتظر من قبل الجمهور ، وتجبر الإصابة مدافع الوحدة حمدان الكمالي لمغادرة أرضية الملعب في الدقيقة 23 ليحل بدلاً عنه اللاعب ماجد عبد الله الذي نال بطاقة صفراء في اول دقيقة من دخوله لأرضية الملعب ، وردت قائم حارس الفجيرة عبد الله التميمي تسديدة مدافع الوحدة محمد المنهالي ق44 ، وفي شوط المدربين دانت السيطرة لرفاق مطر الذين شنوا عدة طلعات كاد من احداها الحسين صالح ان يفتتح باب التسجيل لكن القائم كان لكرته بالمرصاد ق 66 ، ، وقبيل نهاية المباراة بعشرة دقائق فاجا ظهير الفجيرة عبد الله صالح الجميع مسجلاً هدف المباراة الوحيدة بعد مجهود فردي رائع .