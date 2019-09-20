سعيد جمعة يقود العين لفوز ثمين على اتحاد كلباء 3-2

المصدر: العين- طلحة عبدالله

سجل المدافع الشاب سعيد جمعة، هدفا في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود العين إلى فوز ثمين على ضيفه اتحاد كلباء 3-2 بعدما كان متعادلا معه بهدفين لمثلهما حتى اللحظات الأخيرة من المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في ختام مباريات الجولة الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين.

وكان العين بادر بتسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجمه التوغولي لابا كودجو (ق 8)، و نجح اتحاد كلباء في ادراك التعادل عن طريق مهاجمه التوغولى بينيل ملابا (ق 20)، وفي الشوط الثاني أضاف جمال معروف الهدف الثاني للعين (ق 53)، وسط فرحة جماهير العين، وبعدها بدقائق طالب لاعبو اتحاد كلباء بمخالفة ضد حارس العين خالد عيسى بحجة ملامسته للكرة بيده خارج المنطقة، إلا أن الحكم أمر بمتابعة اللعب، قبل أن يتجه إلى خط الملعب ويشهر البطاقة الحمراء في وجه إداري فريق اتحاد كلباء لاحتجاجه على القرار وذلك بحلول الدقيقة 60.

وسجل المهاجم التوغولي بينيل مالا، هدف التعادل لاتحاد كلباء والهدف الشخصي الثاني له لتصبح النتيجة 2-2 بحلول الدقيقة 82، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع ضغط العين بقوة وأثمرت جهوده عن تسجيل الهدف الثالث بواسطة مدافع سعيد جمعة (ق 90+5)