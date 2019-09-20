الشامسي ينفض غبار 3 سنوات في 28 دقيقة

المصدر: أبوظبي : أحمد عيسى

نفض سلطان الشامسي لاعب وسط بني ياس غبار 3 سنوات خلال 28 دقيقة عندما دفع به المدرب الألماني وينفريد شايفر في مواجهة عجمان والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في افتتاح مباريات النسخة 12 من دوري الخليج العربي مساء الخميس.

ونجح الشامسي بعد أن حل بديلا لزميله أحمد شحده عند الدقيقة 62 في تغيير مسار اللقاء لمصلحة السماوي الذي كان حينها متأخرا بهدف، مقدما أفضل مستوى له خلال الثلاث سنوات الماضية التي لعب فيها مع ناديي الظفرة والجزيرة ظل خلالها حبيسا لدكة البدلاء قبل أن ينضم مؤخرا في صفقة إنتقال حر إلى السماوي قادما من فخر أبوظبي بهدف إثبات الذات.

وقدم سلطان الشامسي "23 عاما" مستوى فنيا متميزا مانحا فريقه أفضلية كبيرة في الجزء الأخير من زمن اللقاء ، بالتوغل في المنطقة الخطرة للبرتقالي وتقديم عدد من التمريرات التي كانت مصدر تهديد لمرمى المنافس ، كما نجح في صناعة هدف التعادل الثاني.

وعلى الرغم من مشاركته في 28 دقيقة فقط لكن أغلبية جمهور السماوي اختاره نجما للقاء ، عبر صفحة النادي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،

كما نال إشادة مدربه شايفر والذي قال أن لاعبه تألق في اللقاء ومنح الفريق الأفضلية ، فيما ظهر الشامسي عقب صافرة النهاية بمعنويات عالية ، مع آمال كبيرة يحملها بان تكون المباراة بمثابة نقطة تحول كبيرة في مسيرته الكروية حتى ينال مقعدا أساسيا ضمن تشكيلة السماوي في الموسم الحالي والعودة من جديد للمنتخب الوطني الذي انضم اليه لفترة قصيرة عام 2016.