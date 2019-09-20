«وفد مليحة» يزور مركز شرطة واسط الشامل

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

زار وفد من نادي مليحة الثقافي الرياضي برئاسة محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس الإدارة، يرافقه خليفة حميد بن تميم الكتبي أمين السر العام، وعبدالله راشد القايدي عضو مجلس الإدارة، وسالم عتيق مطر مدير الإدارة الرياضية بالنادي مركز شرطة واسط الشامل التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة، بهدف الاطلاع على خدماته المتميزة والاستفادة منها في الأعمال الإدارية والفنية بالنادي.

استقبل الوفد العميد محمد راشد بيات مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة، والعميد محمد عبدالله العوبد نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد يوسف بن حرمول نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والمقدم عبدالله سالم النقبي رئيس مركز واسط الشامل بالإنابة بشرطة الشارقة. وقدم نادي مليحة التهاني لفوز مركز شرطة واسط ضمن كوكبة أفــضل الجهات المتميزة على مستوى الدولة في تقديم الخدمات.

في بداية اللقاء رحب العميد بيات بأعضاء الوفد الرياضي الزائر من نادي مليحة الزائر مقـــدماً شكره لهم على هذه الزيارة التي أسعدتـهم، معتـــبرها خير دافع لهم لمواصلــة النجاح والتمسك بمراكز الطليعة في مجال تقديم الخــدمات المـــختلفة للمتعاملين حتى تنال رضــاهم، والعــمل على تعزيز الأمن والأمان على كافة أرجاء إمارة الشارقة بصـــورة ترضي طموحات وتطلــعات قيـــادتنا الرشيدة.