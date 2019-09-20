ناشئو الأبيض يواجهون منتخب قيرغستان اليوم

المصدر: بيشكيك- البيان الرياضي

يواجه منتخبنا الوطني للناشئين في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم «السادسة مساء بتوقيت الإمارات» نظيره منتخب قيرغستان في ستاد دولين عمرزاكوف في العاصمة بيشكيك، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين 2020 لحساب المجموعة السادسة. ويحتل منتخبنا المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب قيرغستان، الذي يمتلك الرصيد نفسه من النقاط.

وكان أبيض الناشئين فاز في الجولة الأولى على العراق بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب سلطان عادل محمد، فيما فاز منتخب قيرغستان على لبنان بثلاثية مقابل هدفين.

من جانبه، أكد سالم اليعقوبي مدير منتخبنا، أن مباراة اليوم تعتبر في غاية الأهمية وعلينا الاستعداد لها جيداً لتحقيق نتيجة إيجابية، مشيراً إلى أن المعنويات مرتفعة، واللاعبون يدركون تماماً حجم المسؤولية في تحقيق النتيجة المطلوبة، التي تضمن للأبيض مواصلة مشواره في التصفيات.

بدوره، أوضح سلطان عادل محمد لاعب منتخبنا وصاحب هدف الفوز أمام العراق، أن ما تحقق في المباراة الماضية جاء بتوفيق من الله أولاً، ثم جهود الجهاز الفني في رفع معدل اللياقة البدنية وتجهيزنا جيداً خلال الفترات الماضية التي سبقت التصفيات الآسيوية وكذلك تعاون كل اللاعبين ورغبتهم في الظهور المشرف وتحقيق الفوز، في حين، أكد زميله سعيد سالم المقدامي حارس منتخبنا الوطني جاهزيته وجاهزية كل زملائه اللاعبين في تقديم المستوى، الذي يليق بسمعة الكرة الإماراتية وتحقيق الفوز لمواصلة رحلة المنافسة على انتزاع البطاقة المؤهلة إلى النهائيات. وأشاد حارس منتخبنا بالدور الذي لعبه مدرب حراس المرمى يوسف الزعابي نحو تأهيله بأفضل صورة وتوجيهه الدائم والمستمر لحراس المرمى.