النوبي.. تألق في الملعب وفي الأفلام القصيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

نقل سهيل النوبي نجم فريق الكرة بفريق بني ياس، تألقه من المستطيل الأخضر إلى التمثيل في «الأفلام القصيرة» عندما أبدع في تقديم شعار «السماوي» للموسم الجديد 2019 ـ 2020 خلال فيديو قصير مدته 73 ثانية.

وظهر النوبي في الفيديو مع مجموعة من زملائه اللاعبين مثل قائد الفريق فواز عوانة والهداف الأسباني بيدرو كوندي، مؤدياً الدور الأبرز في الفيديو عن تقديم الشعار بطريقة مبتكرة ومتفردة قبل ساعات قلائل من أول مقابلة للفريق في دوري الخليج العربي أمام عجمان.

وحاز الفيديو على إشادات واسعة من محبي النادي والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أشادوا بالفكرة الجديدة التي حرص النادي خلالها على الإعلان عن شعار الفريق الأول، ويحاول سهيل النوبي وفقاً للفيديو، الحصول على الشعار الجديد ولكن فواز عوانة يشترط عليه أولاً أن ينجح في استخلاص الكرة.

وأشاد العديد من المتابعين بالفكرة ومحاولة الخروج عن المألوف، بجانب الإشادة بجهود المكتب الإعلامي للنادي.