لابا كودجو.. عاشق «الزعيم»

المصدر: العين - طلحة عبد الله

رغم وفاة والده التي حدثت أول من أمس فإن التوغولى لابا كودجو عزم على البقاء والمشاركة مع الفريق في مباراته اليوم أمام اتحاد كلباء، بالجولة الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ما يؤكد التقدير الذي يكنه اللاعب للنادي العيناوي والشعار البنفسجي وعشقة لـ «الزعيم»، وحرصه على عدم ترك الفريق في ضربة البداية بالدوري، وليضرب مثلاً رائعاً في الالتزام والعقلية الاحترافية التي يتمتع بها، وأعاد تصرف لابا كودجو لأذهان جماهير العين ما فعله مهاجم الفريق السابق الغاني أسامواه جيان، الذي فجع بخبر وفاة والدته بحادث سير في العاصمة الغانية قبل يوم واحد فقط من مباراة العين وشباب الأهلي «الشباب قبل الدمج» بدوري الخليج العربي في عام 2012، لكنه أصرّ على المشاركة مع الفريق وسجل هدفاً في تلك المباراة وغادر مساء يوم المباراة للمشاركة في توديع والدته.