«الأبيض» الـ 66 في تصنيف «فيفا»

المصدر: برلين - د ب أ

جاء منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في المركز 66 في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وتراجع «الأبيض» مركزاً واحداً فيما احتل المنتخب السعودي المركز 70 متراجعاً مركزاً أيضاً، وقفز المنتخب الجزائري، بطل أفريقيا، مركزين محتلاً المركز الـ38 عالمياً برصيد 1466 نقطة في المركز الرابع «إفريقياً»، وتصدر المنتخب السنغالي الترتيب القاري وجاء بالمركز العشرين عالمياً برصيد 1546 نقطة، وحقق المنتخب التونسي 1493 نقطة بالمركز 29، يليه المنتخب النيجيري برصيد 1482 نقطة بالمركز 34،وجاء المنتخب المغربي المركز 39 والمنتخب المصري المركز 49.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة تصنيف «فيفا» برصيد 1752 نقطة، يليه المنتخب الفرنسي، برصيد 1725 نقطة، فيما تراجع المنتخب البرازيلي، ثالثاً برصيد 1719 نقطة.