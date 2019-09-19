الشارقة يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بفوز مستحق على خورفكان

المصدر: الشارقة- عز الدين جاد الله

بدأ فريق الشارقة حامل اللقب رحلة الدفاع عن درع دوري الخليج العربي بفوز مستحق على نظيره خورفكان بنتيجة 2-0، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة واستضافها ملعب نادي الشارقة في لقاء "ديربي" من الزمن الجميل.

سجل هدفي الشارقة كل من: ريان ميندز "17"، وريكاردو غوميز " 68".".

وبالنتيجة يجمع الشارقة أول ثلاث نقاط في مشواره في مسابقة الدوري، بينما يظل رصيد خورفكان خالي من النقاط، وقدم حامل اللقب آداء مميزاً مبرهناً على أنه لن يكون منافساً سهلاً في المسابقة.

جاءت البداية حذرة من كلا الفريقين في محاولة لجس النبض، وحاول لاعبو خورفكان اختراق صفوف أصحاب الأرض من الأطراف عن طريق البرازيلي بسمارك فييرا الذي نفذ أكثر من هجمة لفريقه كادت تثمر عن هدف في الدقيقة 14 عندما قام بسمارك بتنفيذ خطأ احتسب لخورفكان حيث أطلق قذفة صاروخية باتجاه مرمى عادل الحوسني الذي كان يقظاً وذاد عن مرماه بمنتهى البراعة.

ولم يمهل الشارقة ضيفه حيث بادره بهدف في الدقيقة "17" عن طريق ريان ميندز الذي ارتقى لكرة عرضية واسكنها الشباك رأسية ولا أروع، وعلى إثر الهدف زادت خطورة هجمات خورفكان لكنها لم تثمر عن شيء لتنتهي الحصة الأولى بتقدم الشارقة بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني نجح فريق الشارقة في زيادة غلته من الأهداف بهدف عن طريق ريكاردو غوميز " 68"، وألغى الحكم هدفاً لصالح الشارقة بعد الرجوع لتقنية الفيديو 90.