يوسف جابر ينفرد بالظهور الأكبر في عصر الاحتراف

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تصدر يوسف جابر، لاعب شباب الأهلي، قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في مسابقات رابطة دوري المحترفين لكرة القدم، منذ تطبيق الاحتراف على الكرة الإماراتية في موسم 2008/2009.

ووصل يوسف جابر، بمشاركته مع شباب الأهلي اليوم الخميس، أمام حتا ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، إلى 275 مباراة، ومنها 226 مباراة في دوري المحترفين، و44 مباراة في كأس المحترفين، و3 مباريات في كأس السوبر، ومباراتين في بطولة الرديف.

والجدير بالذكر، أن يوسف، سجل الهدف الأول لشباب الأهلي اليوم، في مرمى حتا في الدقيقة 5، ليساهم في فوز فريقه بثلاثية نظيفة، مع العلم أنه انتقل للعب في صفوف شباب الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة حرة بعد نهاية تعاقده مع بني ياس.