الحضور الجماهيري أبرز التحديات

من الجديد الذي تقدمه رابطة المحترفين هذا الموسم، أنها خصصت 30 سيارة حديثة، من أجل توزيعها على الجماهير في سحوبات تجرى خلال مختلف مسابقات الرابطة في الموسم الكروي الحالي، وسيتم توزيع السيارات على الأندية بواقع سيارتين لكل نادٍ، إضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى، مثل أجهزة إلكترونية وموبايلات وتذاكر سفر، في إطار حرص الرابطة علي جذب الجماهير لتابعة المباريات من المدرجات، بجانب الاهتمام بفكرة يوم المباراة، التي سيكون عامل جذب للجماهير، لإضفاء مزيد من المتعة والإثارة على المباريات، في كافة المسابقات.

خدمات للجماهير

وتسعى رابطة المحترفين مع الأندية، للتعاقد مع شركات خاصة متخصصة في تقديم كافة الخدمات للجماهير يوم المباراة، وتوفير كافة احتياجاتها، تسهيلاً لمهمتها عند حضور المباريات لتشجيع فرقها. ويعتبر الحضور الجماهيري، أبرز تحدٍ لرابطة المحترفين خلال انطلاقة منافسات دوري الخليج العربي، حيث يعتبر الحضور الجماهيري للمباريات، من أبرز التحديات التي تواجهها الرابطة، من أجل اكتمال كل عناصر النجاح لمختلف مسابقاتها، بعد أن تميزت بالتنظيم الإداري للمباريات، واحتلت به الريادة الآسيوية خلال السنوات الماضية.

يوم المباراة

ويشير عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين، إلى ضرورة العمل من أجل تفعيل يوم المباراة، لضمان الحضور الجماهيري، وأكد أن نجاح مثل هذه المبادرات، لن يتم إلا بدعم الأندية وتعاونها مع الرابطة، من أجل مواصلة التميز والتطوير، لما فيه صالح كرة القدم الإماراتية، حيث سيتم تشكيل فريق عمل من رابطة المحترفين وممثلي الأندية والشركات الراعية، من أجل تقديم مقترحات جديدة غير روتينية، من أجل تحفيز الجماهير على حضور المباريات.بيئة مريحة ويعرض طه عزت مدير إدارة المسابقات والعمليات برابطة المحترفين الإماراتية، تجربة يوم المباراة، والتي تهدف إلى خلق بيئة آمنة وصحية وممتعة لمرتادي الملاعب، أوضح خلاله معايير الأمن والسلامة، والخدمات المقدمة للجماهير، والإجراءات التي بتنفيذها سيتم بيئة مريحة للجماهير ومحفزة للعودة، والتحدي الأكبر في جودة المرافق ونوعيتها من حيث الحالة العامة للملعب.