مسلم الكثيري: التميز هدف قضاة الملاعب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشار مسلم الكثيري رئيس لجنة الحكام، إلى جاهزية قضاة الملاعب، لانطلاقة النسخة الجديدة من دوري المحترفين، وقال: كوادرنا على موعد مع التحدي، التحدي هنا يختلف عن أي موسم، نظراً لأن المنافسات قوية، ما يتطلب جاهزية عالية للحكام، وكما تسعى الفرق إلى المنافسة على القمة ونيل اللقب، فإن قضاة الملاعب يسعون كذلك لنيل لقب التميز والإجادة.

وأضاف: الموسم الجديد صعب، ويتطلب من الحكام الظهور بمستوى مشرف، وهم بالفعل قادرون على ذلك، ونأمل أن يجدوا الأجواء المناسبة، من خلال دعم الأندية لجهودهم. وأضاف: لدينا كوادر نفخر بها من قدامى الحكام والعناصر الشابة، وهذه الكوادر قادرة على إدارة كافة المسابقات بنجاح، ونحن متفائلون بتقديم مستوى جيد.

وأبدى رئيس لجنة الحكام، سعادته بنجاح معسكر ألمانيا، وقال إنه حقق الأهداف المرجوة منه في تجهيز الحكام بشكل متميز بدنياً وعملياً، حيث شمل العديد من المحاضرات النظرية من قبل عدد من الخبراء المتخصصين في التحكيم، إضافة إلى العديد من التدريبات العملية، التي تختص بالعديد من حالات اللعب، وكيفية تعامل الحكام معها خلال المباريات، وظهر الحكام بمستوى طيب، وأثبتوا أنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم.