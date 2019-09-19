المصدر: دبي - البيان الرياضي

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 28 تعديلاً مهماً، على قانون التحكيم، خلال الفترة الماضية، من أجل تسهيل مهمة الحكام والفرق الكروية، وبما يبسّط اللوائح المنظمة وفق إفرازات الواقع الميداني، والتعديلات الجديدة مهمة، وتأتي لخدمة اللعبة وتطورها، وهي إفراز طبيعي للواقع لميداني، حيث يسعى الاتحاد الدولي إلى تبسيط الإجراءات، بما يعزز من فرص زيادة الوقت الفعلي للمباريات، كما تسهم في زيادة تركيز الحكام خلال إدارة المباريات، من خلال استقرار التفكير الذهني لهم، خاصة في الحالات التقديرية، وبالتالي، تصبح الرؤية واضحة أمامهم، وبالتالي، يكون لقرارهم قوة.

تعديلات

كما أن التعديلات شملت أموراً مهمة، مثل أحقية منح الحكم، استخراج البطاقات الملونة لأعضاء الطاقمين الفني والإداري، على دكة الاحتياط، لمنع الاعتراض، وتسخين أجواء المباراة أحياناً، من قبلهم، كما منع لاعبي الفريق المنافس، من الوقوف في الحائط البشري، خلال تنفيذ الركلات الحرة، للحد من المخالفات التي تتم خلالها، كما ساهم في تسريع وتيرة اللعب، من خلال السماح للاعب المستبدل بالخروج من الملعب من أقرب مكان.

ومن أبرز التعديلات التي أجراها «فيفا» هي:

ــ إلغاء الهدف المُسجل نتيجة لمسة يد، متعمدة وغير متعمدة.

‏ــ اللاعب المستبدل يغادر الملعب من أقرب خط له.

‏ــ إشهار بطاقات صفراء وحمراء لسوء السلوك للطواقم الفنية والإدارية.

‏ــ لا يلزم خروج الكرة من منطقة الجزاء في ركلة المرمى والركلات الحرة في منطقة الجزاء للفريق المدافع.

ــ منع عناصر الفريق المهاجم من الوقوف في الحائط الدفاعي.

ــ تغيير طريقة إسقاط الكرة.

‏ــ إسقاط الكرة في حال ارتطامها بالحكم.

‏ــ إلزام حارس المرمى بوجود قدم واحدة على الأقل على خط المرمى خلال ركلة جزاء.

ــ إلغاء احتساب مخالفة في حال لمس اللاعب للكرة بيده وهو في حالة السقوط.

‏ــ دعم الفار VAR ونشره في جميع دول العالم، بعد إثبات نجاحه.

كتيب

أصدرت إدارة الحكام باتحاد الكرة، كتيب قانون كرة القدم 2019-2020 بالنسخة العربية، حيث تضمن الكتيب كلمة للمهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، ومحاور أخرى، أهمها تعديلات قوانين كرة القدم، وبروتوكول حكم الفيديو المساعد، وإرشادات عملية للحكام.