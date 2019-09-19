هوية جديدة تنطلق من برج خليفة

أطلقت رابطة المحترفين هويتها الجديدة بعد إشهار الرابطة من قبل هيئة الرياضة، في احتفال فاخر أقيم بفندق أرماني بإمارة دبي حضره مسؤولو القطاع الرياضي في الدولة، وضيوف من الاتحادين الآسيوي والعربي لكرة القدم، وممثلو الأندية، واللاعبون القدامى، وممثلو مختلف وسائل الإعلام، وضيوف الرابطة من مختلف الجهات، وتم إطلاق شعارات الرابطة لمختلف مسابقاتها من برج خليفة، أطول برج في العالم.

وقال عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، إن «الابتكار، الريادة، التميز والإبداع. ليست مجرد شعارات نرددها، بل هي أسس وخارطة طريق رسمتها قيادتنا الرشيدة في جميع المجالات لتكون دولة الإمارات دائماً في المركز الأول، وبفضل حرص القيادة الرشيدة على النهوض بالقطاع الرياضي في الدولة، جاء العمل على الانتقال من لجنة دوري المحترفين إلى رابطة المحترفين الإماراتية، ليس فقط لمجرد تغيير الاسم، لكن لأهداف أسمى، فالغاية الحقيقية هي تأسيس كيان مؤسسي متكامل له شخصية معنوية واعتبارية مستقلة للعمل جنباً إلى جنب مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ما يحقق تطوير كرة القدم الإماراتية، مواصَلةً لجهود المؤسسين والمجالس السابقة، وبتضافر الجهود مع الأندية، والإعلام، والشركاء والجماهير الوفية».

ورشة عمل

واستهلت رابطة المحترفين استعداداتها للموسم الجديد بإقامة ورشة عمل متميزة حضرها ممثلو الأندية ومسؤولو المباريات، بهدف تعريف العاملين في المباريات على مستجدات لوائح المسابقات ومناقشة حالات الدراسة والتعرف على القوانين الجديدة في عالم كرة القدم، وتواصلت فعاليات ورشة العمل بعرض عن أبرز التحديثات التي شهدتها لوائح المسابقات، قدمه محمد باسل الجلاد مدير المسابقات برابطة المحترفين الإماراتية، تناول فيها نظام الاعتماد، ولوائح مسابقات دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، ثم لائحة الملاعب والمعدات ودليل العمليات، ثم دليل الأمن والسلامة، كما تم استعراض مخالفات ضبط الجودة التي تضبط في حال الإخلال بما جاء في اللوائح، والتشديد على أهمية الالتزام بما جاء في اللوائح المنظمة للمسابقات ضماناً لمواصلة النجاح في العملية التنظيمية.

تجربة

قدم طه عزت مدير إدارة المسابقات والعمليات برابطة المحترفين الإماراتية عرضاً عن تجربة يوم المباراة والتي تهدف إلى خلق بيئة آمنة وصحية وممتعة لرواد الملاعب، أوضح خلاله معايير الأمن والسلامة والخدمات المقدمة للجماهير والإجراءات التي سيتم بتنفيذها لتوفير بيئة مريحة للجماهير ومحفزة للعودة.