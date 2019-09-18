بوقرة: أتطلع لبداية مثالية مع الذئاب في الدوري

المصدر: الفجيرة -محمد فضل

كشف الجزائري مجيد بوقرة، مدرب الفجيرة عن تطلعاته على أن تكون مباراة فريقه "الذئاب" امام "العنابي" مساء بعد غد الجمعة في الفجيرة بداية مثالية في دوري الخليج العربي، وهي بمثابة تحدي له ولرفاقه في الفريق، ويتطلع للحصول على العلامة الكاملة واستغلال عاملي الأرض والجمهور.

وأشار بوقرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في نادي الفجيرة إلى أن فريق الوحدة بمثابة كتاب مفتوح بالنسبة له، والحذر يجب أن يكون حاضراً طوال زمن المباراة مع الابتعاد عن الأخطاء.

وضرورة التركيز مشيداً في نفس الوقت بحالة الانضباط العالية للاعبين وذلك عقب نهاية مباريات الجولة الثالثة من مسابقة كأس الخليج العربي التي حقق فيها الفوز على الوصل بهدف.

مؤكداً استفادة فريق الفجيرة من الجولات الثلاث الماضية في كأس الخليج العربي، ومتمنياً تواصل الأداء الجيد في جميع المباريات المقبلة.

وبشر بوقرة جماهير الفجيرة بوصول بطاقة المهاجم الليبيري وليام جبور الذي بات جاهزاً للمشاركة امام فريق الوحدة.