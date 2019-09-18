ريجيكامب: "الإمبراطور" جاهز لمباراة الديربي مع النصر

المصدر: دبي - خالد المهيري

أكد مدرب نادي الوصل الروماني لورينت ريجيكامب جاهزية "الإمبراطور" لخوض الديربي الذي سيجمعهم مع نادي النصر بعد غد الجمعة.

وأضاف ريجيكامب قائلا "أنها مباراة صعبة للفريقين، لكننا في كامل الجهوزية، ونتمنى أن يكون اللقاء إيجابيا، ونخرج بالنقاط الثلاث الأولى لنا في بداية المشوار".

وقال ريجيكامب، إن كافة المباريات هذا الموسم صعبة، وليست فقط مباراتنا مع النصر، ودوري الخليج العربي في كل عام في تحسن مستمر، وجميع الفرق جاهزة".

وأضاف ريجيكامب، أن المباريات الودية نستغلها لإصلاح بعض الأمور واصفاً إياها بالتدريب.

وأكد ريجيكامب، أنه سنحت له فرصة متابعة مباريات النصر خلال الموسم الماضي، ولقد قاموا ببناء فريق جيد هذا الموسم، ولكن مباريات دوري الخليج العربي مختلفة تماما عن مباريات كأس الخليج العربي، ولكن ما يهمني فريقي وجهوزيته، لأنها هي مباراة صعبة ونحن بحاجة إلى تركيز كافة اللاعبين.

وعن لاعبي "الإمبراطور"، قال ريجيكامب إن هناك بعض المشاكل الصغيرة، وسنقوم بإصلاحها قبل مباراة الديربي، وأتمنى أن يكون كافة لاعبي الفريق على أتم الاستعداد، لتقديم مباراة قوية.

ومن جانبه، أكد المدافع عبد الرحمن علي، أن دفاع " الإمبراطور " يبدأ من الهجوم، ولقد مر على الفريق 3 مدربين ولكل منهم أسلوبه الخاص وخططه الدفاعية، ولقد حصلت الكثير من التغييرات، ولكن في المعسكر قام المدرب ريجيكامب بتطوير الأداء الدفاعي للفريق، ونمتلك لاعبي خبرة من أمثال البرازيلي لوكاس جالفاو.