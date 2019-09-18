زانـاردي يزيد الغموض حول مشاركة بافيـز أمام الوصل

المصدر: دبي-عدنان الغربي

زاد البرازيلي كايو زاناردي، مدرب النصر، الغموض بشأن مشاركة لاعبه التشيلي استيبان بافيز في لقاء الديربي ضد الوصل لحساب الجولة الافتتاحية لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم، بعد غد، رغم تأكيده في الوقت نفسه على انضمام اللاعب إلى تدريبات الفريق منذ 12 يوما وأنه يؤدي بقوة في التدريبات.

وصرح زاناردي أن قرار الدفع باللاعب التشيلي في التشكيلة الأساسية سيتخذه عقب المران الأخير للفريق غدا، وقال: الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لبافيز وهو بحالة جيدة ويتدرب بقوة، ولكن لم نحدد بعد مشاركته في المباراة.

وكان بافيز تعرض لإصابة في الركبة خلال مشاركته في معسكر الفريق بألمانيا أغسطس الماضي، وغاب عن تشكيلة النصر في الجولات الثلاث لكأس الخليج العربي.

وأوضح مدرب النصر أن فريقه على أتمّ الاستعداد لانطلاقة الدوري وأنه سيحاول ترجمة تحضيراته الجيدة خلال فترة الصيف على أرضية الملعب، مشيرا إلى أن لقاء الديربي له حسابات خاصّة وتحسمه تفاصيل دقيقة، وأضاف: المباراة كما تعلمون مهمة لنا وللإعلام والجمهور ونحن جاهزون لها وسنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز.

وجدد زاناردي دعوته لجمهور النصر للحضور بكثافة لشد أزر اللاعبين ومساعدتهم على تحقيق الفوز الأول في الموسم.