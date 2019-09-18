«الصقور» يستأنف التدريبات بعد معسكر بلغاريا

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

استأنف فريق الكرة بنادي الإمارات تدريباته مساء أمس بعد الراحة التي حصل عليها الفريق من المدرب عيد باروت عقب العودة من المعسكر البلغاري استعداداً للموسم الجديد، وانطلق التدريب باجتماع تمهيدي حضره محمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم وعمر محمد المزكي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وباسم عبدالله الشامسي مدير الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبون.

حيث وجه محمد العوضي الشكر للاعبين على الالتزام في المعسكر وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة المدرب عيد باروت، مؤكداً أن ما لمسه من حديث عن المعسكر كان إيجابياً ومتميزاً ويسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف العوضي موجهاً كلمته لجميع اللاعبين: عليكم العمل بكل قوة على المستوى الفني من خلال تطبيق تعليمات الجهاز الفني والالتزام بها وأيضاً الجهاز الطبي الذي يتابع حالاتكم وأيضاً التغذية، والاستماع لتوجيهات الجهاز الإداري كذلك لإنجاح مسيرة الفريق.

من جانبه أوضح المدرب عيد باروت أن هناك حالة من التفاؤل بأن يبدأ الفريق مشواره الموسم المقبل بشكل جيد، وقد لعب الفريق 6 مباريات ودية حتى الآن وهي نسبة جيدة جداً، وهناك مباراة ودية سابعة في الطريق وقد تعمد الجهاز الفني ذلك من أجل تجهيز اللاعبين لضغط المباريات في الموسم، حتى تكون الجاهزية على أتم وجه لتقديم مستوى وظهور مشرف للصقور يلبي تطلعات جماهيره.

وشكر المدرب عيد باروت إدارة النادي على توفيرها كل متطلبات الفريق وتذليل جميع العقبات أمام الجهاز الفني ما يساعد على تحقيق التطلعات وتقديم موسم ناجح.