سمعة والكمالي جاهزان للفجيرة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يفتقد فريق الوحدة لجهود مهاجمه الشاب عبد الله أنور، وذلك بعد تعرض اللاعب لإصابة عضلية، إذ أثبتت الفحوصات التي أجريت له حاجته للعلاج نحو 3 أسابيع قبل العودة للمشاركة في المباريات.

وتعرض أنور لسوء حظ بعد تألقه مع العنابي في بطولة كأس الخليج العربي واعتلائه صدارة هدافي البطولة برصيد 5 أهداف، إذ أحرز اللاعب هدفين في شباك الفجيرة في الجولة الأولى، وثلاثية في شباك الشارقة، حيث جاء كأبرز اللاعبين في الجولات الثلاث الأولى من المسابقة، ويخضع اللاعب للعلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق تمهيداً لعودته للمشاركة في الفترة المقبلة.

مشاركة

على صعيد متصل، شارك نجم وقائد فريق الوحدة إسماعيل مطر في تدريبات الفريق، أمس، بعدما أثبتت التقارير الطبية الدورية التي أجراها في ألمانيا سلامة اللاعب وجاهزيته للمشاركة مع الفريق في أولى جولات دوري الخليج العربي بعد غد الجمعة أمام الفجيرة، وإن كانت مشاركته تتحدد بناء على الرؤية الفنية من جانب المدير الفني الهولندي موريس شتاين، فيما دخل المدافع حمدان الكمالي التدريبات وأصبح جاهزاً للمباراة، لتقتصر إصابات لاعبي الوحدة في الفترة الحالية على الثلاثي حسين عباس الذي أجرى عملية في غضروف الركبة في ألمانيا وسيغيب لنحو الشهر، وأحمد راشد الذي لا يزال يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وعبد الله أنور.

وكان الوحدة قد استأنف تدريباته، أمس، على ملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة، بعد حصول اللاعب على راحة لمدة 24 ساعة، في إطار استعداداته لمواجهة الفجيرة بعد غد الجمعة، على ملعب الأخير، في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي.

مران

ويؤدي الفريق مرانه الأساسي اليوم الذي يسعى من خلاله شتاين لوضع الملامح الأساسية على الخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء في ضوء مشاركة جميع اللاعبين باستثناء المصابين، خاصة بعد عودة الدوليين، بينما لا يزال الغموض يحيط بمصير خالد الظنحاني الذي تتجه النية لإعارته لنادي الظفرة حتى نهاية الموسم الحالي.