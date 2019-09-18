أندية الساحل الشرقي على أهبة الاستعداد

المصدر: خورفكان - محمد فضل

رفعت أندية الساحل الشرقي الثلاثة التي تتواجد بدوري المحترفين، وهي الفجيرة وكلباء وخورفكان من وتيرة إعدادها تأهباً لمباريات الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، والتي تنطلق غداً بلقاء الشارقة مع خورفكان في الإمارة الباسمة، وهو الامتحان الأول لنسور خورفكان الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة، وبعد غدٍ يلتقي الفجيرة مع الوحدة في الفجيرة، فيما يشد كلباء الرحال صوب دار الزين لملاقاة العين.

وقاد المدرب الجزائري مجيد بوقرة تدريبات الفجيرة الأخيرة، والتي ظهر فيها الفريق بمعنويات عالية وسط اهتمام كبير من قبل إدارة النادي التي تحرص على التواجد في كل التمارين قبيل مواجهة بعد غد المرتقبة التي يدخلها بوقرة بصفوف شبه مكتملة، حيث ينتظر أن تكون الإدارة قد ضمت رسمياً المهاجم الليبيري وليام جبور إلى قائمة الفريق لينضم إلى البرازيليين فرناندو غبراييل وجوناثان بنتيز، إلى جانب الإيفواري كواسي مارسيال.

وينتظر جمهور الفجيرة مباراة العنابي على أحر من الجمر، خصوصاً وأنها الأولى للفريق ضمن مسابقة الدوري، فيما خاض الفجيرة ثلاث مباريات ضمن مسابقة كأس الخليج العربي، وستكون مباراة بعد غدٍ بمثابة رد اعتبار لفريق الفجيرة.

استعدادعلى طرف آخر أدى لاعبو خورفكان التدريب الرئيس أمس استعداداً لمواجهة الشارقة غداً، وسيحاول نسور خورفكان تلافي الهزيمة والعودة من الإمارة الباسمة بأفضل نتيجة، وقد حاضر كاميلي لاعبي فريقه وطالبهم بضرورة اللعب بحماس إلى جانب التركيز في كافة الخطوط ومراقبة مفاتيح اللعب والالتزام بخطط الجهاز الفني بدءاً من مباراة الشارقة، وأبدى لاعبو خورفكان رغبتهم الكبيرة في تقديم العرض الجيد الذي يكفل لهم تقديم المستوى المتطور خلال مشوار دوري الخليج العربي.

تدريبات وفي كلباء انتظم لاعبو النمور في تدريبات شبه يومية وخاض الفريق مباراة ودية قبل ثلاثة أيام أمام دبا الفجيرة انتهت على وقع التعادل بهدفين لكل فريق وقام مدرب كلباء البرازيلي فيفياني بإشراك عدد من اللاعبين البدلاء الذين لم يجدوا فرصة اللعب خلال مباراتي كأس الخليج العربي وتألق خلال المباريات الوافد الجديد في صفوف كلباء اللاعب إبراهيم سرحان القادم من الفجيرة.