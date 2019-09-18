مستوى حكام دوري الأولى أفضل من بعض الدوليين

المصدر: دبي - العوضي النمر

فجر محمد عمر رئيس لجنة الحكام السابق مفاجأة بقوله إن بعض حكام الدرجة الأولى في اتحاد الكرة، أفضل من بعض الحكام الدوليين الحاليين الذين استرخى بعضهم في الآونة الأخيرة، حيث ظهر عدد ليس بقليل من حكام الدرجة الأولى بمستوى متميز خلال الفترة الماضية، مثل أحمد سالم وأحمد عيسى درويش وسلطان محمد، ويحيى الملا، حيث يعد هؤلاء أمل ومستقبل التحكيم الإماراتي خلال السنوات المقبلة.

وقال عمر لـ« البيان الرياضي» إن الشارة الدولية ليست ملكاً للحكم الذي ينالها، وإنما لمن يتميز ويعد الأكثر كفاءة وخبرة في إدارة المباريات، والحصول على الشارة الدولية يعد مسؤولية كبيرة لمن يحملها وعليه أن يكون على قدر تلك المسؤولية، لذلك فإن التجديد في عناصر الشارة الدولية، يزيد من اهتمام الحكم بنفسه وتطوير مهاراته، ويخلق نوعاً من التنافس القوي بين الحكام ما ينصب في الصالح العام.

وأشاد بقرار لجنة الحكام بمنح الفرصة أمام عدد من حكام الدرجة الأولى لإدارة منافسات كأس الخليج العربي خلال الجولات الماضية، من أجل إبراز قدراتهم وتجهيزهم، وقال محمد عمر: أنا سعيد بتمسك حكام الدرجة الأولى بتلك الفرصة، وظهورهم بمستوى طيب، ما يدعو للتفاؤل خلال الفترة المقبلة.

تقنية فار

وعن بروز سلبية خلال الموسم الماضي باعتماد الحكام بشكل كبير على تقنية «فار» يقول عمر: «تقنية الفار عامل مساعد من أدوات الحكم، للتميز في إدارة المباريات ومنح كل طرف حقه تماماً، ويفترض ألا يعتمد الحكام بشكل كبير على تلك التقنية المساعدة، إلا في الحالات الدقيقة مثل ركلة جزاء أو عبور كرة لخط المرمى أو نيل بطاقة حمراء من دون وجه حق، ويفترض أن يعتمد الحكم في إدارته للمباريات على مهاراته الخاصة وحسن التعاون مع باقي طاقم التحكيم، ولذلك أقول للحكام مع بداية الموسم الكروي زيدوا من تركيزكم واجعلوا اللجوء لتقنية فار في أضيق الحدود، ولاحظنا أن لجنة الحكام استخدمت فار خلال كأس الخليج العربي للتعلم وتهيئة الحكام لمنافسات الدوري.

قرار طرد الحسن

وعن تقييمه لأداء حكم مباراة السوبر بين شباب الأهلي والشارقة محمد عبيد يقول : الحكم الشاب من العناصر المتميزة، وكانت هناك بعض الملاحظات مثل لجوئه لتقنية الفيديو في واقعة تعدي الحسن صالح على عبدالعزيز هيكل حيث كان من المفترض أن يكون هو ومساعده أصحاب هذا القرار، كما أن تعامله مع واقعة شاهين عبدالرحمن لم يكن متوافقاً مع المخالفة التي قام بها اللاعب باللعب العنيف، وكان يستحق بطاقة حمراء وليس صفراء.

تجاوز المشجعين

وعن تجاوز بعض المشجعين مع الحكام كما حدث في مباراة السوبر أكد عمر: «نحن لا نرضى بالتجاوز بأي شكل من الأشكال، وأقولها بصراحة إن بعض المشجعين يسيئون لأنديتهم التي تتعرض لعقوبات من دون وجه حق، لذلك لا بد من أن يتحمل المشجع السيئ مسؤوليته كاملة، وأن يكون عقابه من الجهات الشرطية وليس لجنة الانضباط، لأن إفرازات هذه السلوكيات ينعكس على اسم ومكانة مسابقاتنا المحلية ولا بد من التصدي لمثل تلك التصرفات بكل قوة».

تطوير المقيمين

ويطالب عمر بتكثيف دورات تطوير قدرات وإمكانات الكوادر التي تقوم بتقييم أداء الحكام خلال المباريات، لأن دور المقيم لا يقل أهمية عن دور الحكم، فإذا كان المقيم أضعف من الحكم فلن يستطيع تقييم أدائه وبالتالي لن يتطور المستوى.