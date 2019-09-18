أبو الشوارب: جاهزون للمنافسة والمحاسبـة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد عبدالرحمن أبو الشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي النصر أن مشـوار العميد في المنافسة على لقب دوري الخليج العربي يبدأ من لقاء ديربي الوصل بعد غد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن استعدادات النصر للموسم الجديد بدأت منذ 9 أشهر، وقال: قطعنا على أنفسنا وعداً بإعادة النصر إلى قمة الدوري ونحن نعمل يومياً من أجل ذلك وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح وجاهزون للمحاسبة بصفتنا المسؤولين عن الفريق وعن كل شيء يتعلق بكرة القدم في النادي.

وحول مرور عام واحد من توليه مسؤولية رئاسة مجلس إدارة شركة الكرة ومدى رضاه عن فترة عمله في إدارة الفريق، أوضح أبو الشوارب أنه وأعضاء مجلس الإدارة يعملون منذ اليوم الأول على بناء فريق قوي قادر على أن يكون في صلب المنافسة على كافة الألقاب، مؤكداً أنه يدرك جيداً أن جماهير النصر وهو واحد منهم تنتظر بفارغ الصبر عودة العميد إلى منصة التتويج في الدوري وهو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه في أقرب فرصة وأن التحدي على اللقب يبدأ من الجولة الأولى أمام الوصل على استاد آل مكتوم بعد غد، وأضاف: نحن راضون على العمل الذي قمنا به بالنسبة للفريق الأول أو أكاديمية الكرة، ما أؤكده هو أن الفريق الأول يسير على الطريق الصحيح، ونعمل من أجل أن يكون النصر في قلب المنافسة على جميع الألقاب.

وكشف أبو الشوارب أن طموحات العميد كبيرة في الموسم الجديد قائلاً: هدفنا أن نكون من ضمن المنافسين على اللقب، والسؤال الأول الذي طرحناه على أنفسنا عندما تولينا رئاسة مجلس الإدارة، لماذا غاب النصر كل هذه السنوات عن لقب الدوري؟ وما الخطوة الأولى التي يجب أن نقوم بها حتى يعود إلى موقعه الصحيح في الدوري؟ وأدركنا أن الاستقرار مهمّ لبناء فريق منافس لذا قمنا بتجديد عقود عدد من ركائزه وبحثنا عن أجانب حسب الحاجة والآن لدينا قناعة تامة بالمدرّب وباللاعبين.

المواجهة الأولى

وعن اصطدام النصر بالوصل في الجولة الافتتاحية للدوري ثم شباب الأهلي في الدور 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، صرح أبو الشوارب أن النصر الذي يبحث عن التتويج في نهاية الموسم لا يخشى الوصل ولا شباب الأهلي في المواجهة الأولى، وقال: استعددنا بشكل جيد للموسم ومثلما نلعب للفرق الأخرى سنلعب للوصل، ما معنى أن تفوز على الوصل ثم تخسر في 15 مباراة، سنلعب كل المباريات بالطريقة نفسها ومن أجل الفوز في كل المسابقات.

وعن سوء التوفيق الذي رافق النصر في اختيار بعض اللاعبين الأجانب في المواسم الماضية، أكد أبو الشوارب أن النصر مثلما وفق في اختيار لاعبين متميزين لم يحالفه التوفيق في بعض الاختيارات وهذه أحكام كرة القدم، وقال: قمنا ببحث هذا الموضوع وركزنا في الموسم الجديد على اختيار أفضل الأسماء التي طرحت علينا وقبل التعاقد معهم تم إيفاد أعضاء من اللجنة الفنية لمتابعتهم على أرضية الملعب، وبناء على التقارير التي تلقيناها من اللجنة تم التعاقد مع توزي وبافيز وكواس.

وحول الإصابة التي تعرض لها اللاعب التشيلي استيبان بافيز وحرمته من الظهور مع الفريق حتى الآن، كشف أبو الشوارب أنها إصابة بسيطة وشفي منها تماماً لكن الجهاز الفني اختار عدم إشراكه في المباريات الماضية لتجهيزه بشكل أفضل للدوري.

ضغوط كرة القدم

ورداً عن سؤال يتعلق بحجم الضغوط التي يتعرض لها بعد توليه رئاسة شركة الكرة، أكد أبو الشوارب أن كرة القدم بحكم جماهيريتها تسبب ضغوطاً كبيرة مقارنة بالألعاب الأخرى، وقال: في كرة القـدم هناك ضغوط جماهيرية كبيرة عندما تخسر مباراة أنت الأسوأ وعندما تفوز أنت الأفضل بينما في الألعاب الأخرى تعمل ليلاً نهاراً وتحرز بطولات وألقاباً لا أحد يتحدث عنك، للأسف البعض يقيمون عمل الإدارة بناء على مباراة واحدة، وسبق أن صرحت أن هناك جماهير مرتاحون من عمل الإدارة ومجموعة أخرى غير مرتاحين، وهناك رضا من الجماهير على التعاقدات وبعض آخر غير راضٍ، لذا لا يمكن أن ترضي الجميع، كل مشجع له رأي نحترمه، وبشكل عامّ جمهور النصر وفي ومخلص لفريقه وأتمنى ممن ينتقدون عمل الإدارة واللجان الفنية النظر إلى الإيجابيات قبل السلبيات ومكاتبنا مفتوحة للاستماع إليهم، وأتمنى من هؤلاء الأشخاص تغيير نظرتهم إلى التفاؤل، ونحن نحتاج وقفتهم ومساندتهم لتحقيق تطلعاتهم وأهدافهم لأن الوقوف ضد الإدارة لا يخدم الفريق، يجب أن تدعم فريقك في السراء والضراء، بل في الضراء أكثر لأنه حينها الإدارة واللاعبون يحتاجونكم أكثــر، وهذا ما نتمناه من جمهورنا، قلوبنا تتسع للجميع ونتقبل النقد لكن نرفض التجريح في مواقع التواصل الاجتماعي.

لا ديون على النصر

ونفى أبو الشوارب وجود أية ديون تتعلق بالنصر، مشيراً إلى أن الإدارة أنهت كل الالتزامات المالية وهي عبارة عن رواتب للاعبين الذين تم إنهاء التعاقد معهم. وأضاف: من خلال إعارة صامويل روزا إلى جيونبك الكوري وفسخ عقدي كاباي ويوري بالتراضي نجحنا في توفير أموال خصصناها للتعاقدات الجديدة ونحن نعمل في ظل الموازنة المتاحة والأمور تسير بسلاسة في النصر.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الكرة أن مهام المدرب الهولندي يان فيرسلاين تقتصر على أكاديمية كرة القدم ولا دخل له في الفريق الأول وأن التعاقد معه جاء في إطار تطوير عمل قطاع المراحل السنية، مشيراً إلى أن الخطة تهدف إلى الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللاعبين وعدم الحاجة إلى التعاقدات خلال 5 سنوات.

غياب الأسماء الكبيرة

وعن غياب الأسماء الكبيرة عن تعاقدات النصر في الموسم الجديد، قال أبو الشوارب: نملك أسماء كبيرة ومتميزة ولم نكن بحاجة إلى تعاقدات إضافية، ونركز على تحقيق الاستقرار في الفريق ومتمسكون بلاعبينا ولذلك بدأنا بتجديد عقود عدد منهم، ولن نفرط في أي لاعب مدة 3 مواسم قادمة، والاستقرار الإداري والفني مطلب لتحقيق الأهداف.

تجديد

وجدّد أبو الشوارب نفيه أي نية للتفريط في المدافع خليفة مبارك الذي شفي من إصابته ويعود قريباً إلى الملاعب وقال: خليفة ابن النادي ولا نحتاج أن نفاوضه لتجديد عقده، هو مستمر معنا وستشمله إجراءات التجديد كغيره من اللاعبين، ومجرد التفكير في بيع عقده غير مطروح.

واقترح أبو الشوارب انطلاق الموسم الكروي خلال شهر أكتوبر عوضاً عن أغسطس بشرط خوض مباراتين خلال الأسبوع الواحد وبهذه الطريقة ينتهي الموسم في شهر أبريل، متسائلاً حول الأسباب التي تمنع أنديتنا من لعب مباراتين في الأسبـوع خلال فصل الشتاء.

كلمة أخيرة

في نهاية حديثه إلى «البيان الرياضي» ختم أبو الشوارب قائـلاً: لا يمكن أن نقطع وعداً بالفوز باللقب ولكن سنبذل كل جهودنا من أجل تحقيقه، والكرة في الملعب بين أقدام اللاعبين ونحن هيّأنا لهم كل الظروف الملائمة لتقديم مستويات جيدة ونسأل الله لهم التوفيق ولنا.