صراع هدافي الدوري يتجدد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بعد أيام قليلة، يتجدد الصراع على جائزة أفضل هداف في النسخة الجديدة من دوري الخليج العربي، في واحد من أهم جوانب الإثارة في البطولة والأهم على صعيد الكرة الإماراتية، ويتوقع أن يشهد الموسم الحالي، صراعاً متكرراً بين علي مبخوت مهاجم الجزيرة، وينافسه «المثلث الأجنبي»، سبيستيان تيغالي مهاجم الوحدة، وبيدرو كوندي مهاجم بني ياس، وويلتون سواريز المنتقل من الشارقة إلى الوصل نهاية الموسم الماضي، مع إمكانية دخول لاعبين جدد في الصراع.

لم يشارك مبخوت مهاجم منتخبنا الوطني حتى الآن مع الجزيرة في كأس الخليج العربي، لظروف ارتباطه مع معسكرات «الأبيض»، ولعب منذ موسم 2008-2009 17475 دقيقة موزعة على 240 مباراة في المحترفين، وتلقى 3 بطاقات حمراء، و54 إنذاراً، وسجل 161 هدفاً.

كما لم يشارك أيضاً، المهاجم الأرجنتيني تيغالي، مع فريقه الوحدة في كأس الخليج العربي، ولكنه من المهاجمين المميزين مع «العنابي»، والذي شارك معه طوال 15519 دقيقة موزعة على 179 مباراة سجل خلالها 170 هدفاً وتلقى 33 إنذاراً و3 بطاقات حمراء منذ انضمامه للوحدة موسم 2013-2014.

ظهور أول

في حين، شارك الإسباني بيدرو كوندي، مع فريقه بني ياس في مباراتين بكأس الخليج العربي، وسجل 3 أهداف، ورغم انضمامه إلى «السماوي» في الموسم الماضي فقط، إلا أنه شارك معه طوال 2705 دقائق موزعة على 31 مباراة، وسجل 23 هدفاً في مسابقات المحترفين، وتلقى 4 بطاقات صفراء، وليس لديه أي بطاقات حمراء.

فيما شارك البرازيلي ويلتون سواريز، مع فريقه الجديد الوصل في مباراتين، وسجل هدفاً، ولكنه لعب موسمين مع الشارقة بداية من موسم 2017-2018، طوال 4227 دقيقة موزعة على 49 مباراة، وتلقى 6 بطاقات صفراء، ولكنه لم يتلقَ أي بطاقات حمراء، وسجل 32 هدفاً في مسابقات المحترفين.