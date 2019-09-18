12 سنة احترافاً ضربة البداية غداً

المصدر: دبي - العوضي النمر

24 ساعة وتدوي صافرات الحكام في ملاعبنا الكروية معلنة انطلاقة النسخة 12 من دوري الخليج العربي، والتي يتوقع أن تكون نسخة مثيرة وقوية نظراً لحسن استعداد الفرق الـ14، بعد أن دعمت معظم الفرق صفوفها بلاعبين متميزين سواء من المواطنين أو الأجانب ومن «الفئات».

رابطة المحترفين أكملت استعداداتها الإدارية لانطلاقة الدوري في ظل إعلان هويتها الجديدة بعد إعادة إشهار الرابطة رسمياً، كما أقامت العديد من ورش العمل المتخصصة من أجل تعريف الفرق المشاركة بكل المستجدات سواء في القوانين أو النظم، كما تعاونت مع الأندية للتغلب على عدد من السلبيات التي بدت خلال الموسم الماضي، حتى يستمتع الجميع بمنافسات قوية، كما تم تخصيص 30 سيارة ستكون جاهزة لإجراء سحب عليها كنوع من التحفيز للجماهير لضمان حضور قوي.

فيما أعلنت لجنة الحكام جاهزية كافة كوادرها لانطلاقة الدوري، حيث أحسنت إعداد قضاة الملاعب للموسم الجديد من خلال المشاركة في العديد من ورش العمل التي تهتم بتحديثات قانون اللعبة والتي بلغت 28 تعديلاً، أو التعامل المتميز مع تقنية الفيديو، وتأهيل الكوادر وزيادة عدد حكام تلك التقنية إلى 3 حكام لكل مباراة، وسيكون الحكام الدوليون على رأس القائمة المرشحة لإدارة الجولات الأولى للمسابقة.

وسيحرص الشارقة بطل الدوري على الدفاع عن لقبه حينما يلاقي خورفكان ضيف الدوري الجديد مساء غدٍ، ويسعى بني ياس إلى تحقيق الفوز حينما يتقابل مع عجمان.

بينما سيكون جمهور حتا على موعد مع ديربي دار الحي حيث يقابل فريقهم شباب الأهلي، فيما يقام دربي العاصمة بين الجزيرة المتجدد مع الظفرة الطموح. وتختتم الجولة الأولى بعد غدٍ بلقاء الزعيم العيناوي مع كلباء والفجيرة مع الوحدة، فيما تتجه كل الأنظار للقاء القمة و«سوبر» الجولة الأولى، ديربي بر دبي والذي يجمع العميد النصراوي مع الإمبراطور الوصلاوي في اللقاء الذي سيقام على درة الملاعب ستاد آل مكتوم.