لوفانور وأحمد يستعدان في «الجيم»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

خضع لاعبا شباب الأهلي، سعيد أحمد والبرازيلي لوفانور، لتدريبات منفصلة في «صالة الجيم»، بسبب إصابة بسيطة يعاني منها اللاعبان، ولكنها لن تحول دون مشاركتهما في لقاء حتا غداً الخميس، ضمن الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، حسب رؤية الجهاز الفني للفريق.

في الوقت الذي يتواصل فيه غياب اللاعبين مانع محمد وعبد العزيز صنقور ومحمد سبيل، لظروف إكمالهم للبرامج العلاجية التي يخضعون لها، إلى جانب ماجد حسن، والذي تأكد غيابه من 6 إلى 8 أسابيع، بعد إصابته في مباراة شباب الأهلي والشارقة الأخيرة في كأس سوبر الخليج العربي.