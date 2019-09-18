ذياب بن زايد يشهد تدريبات الوحدة

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

شهد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، مساء أمس، التي أقيمت على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في إطار استعدادات العنابي لانطلاقة دوري الخليج العربي التي يستهلها بمواجهة الفجيرة بعد غد الجمعة في الجولة الأولى من المسابقة.

وحرص عدد من جماهير الوحدة على مؤازرة الفريق خلال التدريبات، إذ احتشد مجموعة من «أوفياء العنابي» في مدرجات استاد آل نهيان، وأشعلت حماس اللاعبين ضمن دعوة وجهها مجموعة من قيادات الجماهير لمساندة الفريق قبل بداية دوري الخليج العربي وتحفيزه، خاصة وأن الهدف الأساسي الذي أعلن عنه النادي الحصول على درع الدوري هذا الموسم.