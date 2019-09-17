العنبري يطالب لاعبيه بالتركيز ونسيان السوبر

المصدر: الشارقة - عز الدين جادالله

طالب عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة لاعبيه بالتركيز في منافسات دوري الخليج العربي ونسيان كأس السوبر، مشيرا إلى جاهزية فريقه للدفاع عن لقبه عندما يلتقي خورفكان بعد غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري.

وقال: ندرك خطورة خورفكان وشاهدنا مستواه في مسابقة كأس الخليج العربي ونتمنى أن يكون تركيزنا حاضرا لنجني أول ثلاث نقاط في مسابقة الدوري.

وأضاف: نخوض مساء اليوم أول تدريب فعلي بعد حصولنا على كأس السوبر وستكشف التدريبات عن مدى جاهزية اللاعبين.

وتابع: نتطلع إلى الظهور بمستوى طيب ونحن جاهزون للمواجهة، مشيرا إلى أن على اللاعبين أن يكونوا في قمة التركيز بعد حصولنا على كأس السوبر.

وأشار إلى احترامه لفريق خورفكان وأن فريقه يتطلع إلى البقاء ضمن فرق المقدمة وان يستمر ضمن المنافسين على مسابقات الموسم.

وقال العنبري: نسعى لإعطاء الفرصة لكل اللاعبين وبالتأكيد فإن جاهزية اللاعبين أمر مهم لأي فريق، مشيرا إلى أن البدلاء جاهزون في حال غياب أي لاعب خصوصا على صعيد حراس المرمى.

واختتم العنبري حديثه بالقول لقد تأثرنا بالنقص العددي في صفوف الفريق في لقاء السوبر لكن رب ضارة نافعة حيث أصبحنا أكثر تركيزا وتجلت روح الفريق، مشيرا إلى أن لقاءات الدوري تختلف عن مسابقة كأس السوبر.