أروابارينا: عيون شباب الأهلي على 4 بطولات

المصدر: البيان

أعرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لشباب الأهلي، عن سعادته ببداية موسم جديد لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وتمنى أن يكون جيداً لكل الأندية، وأوضح أنه يخطط لإنجاز عمله بهدوء وثقة في مباريات الدوري.

وقال: "نأمل أن يحالفنا التوفيق، ونؤدي مباراة جيدة أمام حتا بعد غد، في الجولة الأولى للدوري، لأن الانطلاقة مهمة، وأمامنا مشوار طويل خلال البطولة".

وأضاف: "نسعى خلال هذا الموسم لتحقيق العديد من الأهداف، وأمامنا أربع بطولات كلها أهداف نضعها نصب أعيننا، والفريق سيكافح للمنافسة على كل البطولات المطروحة في الساحة، وكل الفرق تسعى للتتويج، لكننا سنفعل كل ما نملك لنكون في المستوى المطلوب".

وأكمل: "أتوقع موسم صعب على كل الأندية، والمستويات ستكون متقاربة، وكل الفرق لديها طموح، ولا تستطيع أن تحكم على الفرق من مباريات كأس الخليج، وفي غياب الدوليين، ومشاركة لاعبي تحت 21 سنة في هذه البطولة، ويصعب من تقييم مستوى الفرق من خلال مبارياتها".

وتابع: "اللاعبون الشباب من فريق تحت 21 سنة، والذين يشاركون مع الفريق قدموا مستويات مميزة، وأدوا بشكل جيد في كل المباريات التي ظهروا فيها، ولدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين من الإماراتيين والأجانب، واحرص على اختيار الأكثر جاهزية لكل مباراة".

وعن خسارة سوبر الخليج العربي منذ أيام قليلة، قال: "من المؤكد كان لدينا طموح للحصول على هذه البطولة، لكننا لم نوفق في تحقيق هدفنا، ولم نبخل بأي جهد خلال المباراة، والجميع قدم كل ما لديه، واللاعبون حرصوا على الأداء، لكن كرة القدم هذا حالها تقبل كل الاحتمالات".

وأضاف: "نحن كجهاز فني ولاعبين وإدارة، جاهزون لكل الظروف، ولابد من النهوض بعد كل عثرة يمر بها الفريق، ويجب أن نعود سريعاً إلى الطريق الصحيح، وكل مباراة تعطيك درس وفكرة جديدة تتعلم منها، ونحن فريق كبير يجب ألا نتأثر بالخسارة".