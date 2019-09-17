178 نافذة للإمارات على 5 قارات

المصدر: دبي ــ علي شدهان

تحتفظ رياضة الإمارات بمناصب خارجية مرموقة تمتد على نطاق قارات العالم الخمس بحصول 129 مسؤولا "119 رجلا، و10 سيدات" يمثلون 31 اتحادا على 178 موقعا مرموقا "30 دوليا، و52 آسيويا، و14 غرب آسيوي، و47 عربيا، و35 خليجيا"، موزعة على 19 رئيس مجلس، و17 نائب رئيس، و28 عضو مجلس، و21 أمين عام، و27 رئيس لجنة، و64 عضو لجنة، و2 مدير.

ووقف اتحاد الكاراتيه في المقدمة بـ 21 منصبا موزعة على 9 أشخاص هم، ناصر عبدالرزاق الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي، وراشد آل علي نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، وحميد الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي، عضو اتحاد غرب آسيا، ومحمد الشحي رئيس اللجنة الخليجية، الأمين المالي، عضو لجنة التسويق بالاتحاد العربي، ومريم الشامسي عضو اللجنة النسائية في الاتحادين الآسيوي والعربي، ومحمد عباس عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، عضو اللجنة الرياضية بالاتحاد الآسيوي، المدير التنفيذي للاتحاد العربي، رئيس اللجنة الفنية باتحاد غرب آسيا، مدير، وعضو لجنة الحكام في اللجنة الخليجية، وإبراهيم النعيمي الأمين العام للجنة الخليجية، وأيوب حسين الأمين العام المساعد لاتحاد غرب آسيا، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي، وجابر الزعابي عضو لجنة الرياضيين بالاتحاد العربي، فيما جاءت اتحادات السيارات والبولينغ والبلياردو والسنوكر، الأقل مناصبا وأشخاصا، بوجود محمد بن سليم نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، واحمد العلي عضو الاتحاد العربي للبولينغ، وعبدالمنعم الختال رئيس اتحاد غرب آسيا للبلياردو والسنوكر.

كرة القدم

وشارك اتحاد كرة القدم نظيره "الكاراتيه" بالوقوف في مقدمة الاتحادات بـ 13 منصب شغلها 13 شخصا هم، مروان بن غليطة نائب رئيس الاتحاد الخليجي، وعبدالله الجنيبي عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، ومحمد الظاهري عضو لجنة التطوير، وعلي حمد البدواوي عضو لجنة الحكام، وهشام الزرعوني عضو اللجنة المالية، ومسلم الكثيري عضو لجنة التراخيص، وأمل بوشلاخ عضو لجنة قدم السيدات، وخميس الشامسي عضو لجنة قدم الصالات والشاطئية، ويعقوب عيسى السركال عضو لجنة التسويق، وريمة الحوسني عضو اللجنة الطبية، وعمران الجسمي عضو اللجنة المجتمعية، وعبدالله حسن عضو اللجنة الفنية، وغانم احمد غانم عضو الاتحاد العربي.

الشطرنج والمواي

وفي اتحاد الشطرنج، الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي، ومهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، وهشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي، وحسين الشامسي الأمين العام للاتحاد العربي، وسلطان الطاهر عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، رئيس لجنة حكام الاتحاد العربي، وخلود الزرعوني رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد العربي، وطلال الزعابي رئيس لجنة التخطيط بالاتحاد العربي، وسعود المرزوقي عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي، وعمر آل علي عضو اللجنة القانونية بالاتحاد العربي، وفي اتحاد المواي تاي، عبدالله النيادي رئيس الاتحاد العربي، وطارق المهيري عضو الاتحاد الدولي، الأمين العام للاتحاد العربي.

الدراجات والسلة

وفي اتحاد الدراجات، الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي، وأسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي، وعبدالناصر عمران وعبدالكريم الزرعوني عضوا اللجنة، وفي اتحاد السلة، إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي، وندى عسكر نائب رئيس الاتحاد، وعبداللطيف الفردان رئيس اللجنة الخليجية، عضو الاتحاد الآسيوي.

الطائرة والتايكواندو

وفي اتحاد الطائرة، إبراهيم عبدالملك نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، عضو الاتحاد الدولي، رئيس اتحاد غرب آسيا، وعبدالعزيز إبراهيم عضو اللجنة الخليجية، ومحمد خوري عضو لجنة الكرة الشاطئية بالاتحاد الآسيوي، وحيي حسن البدواوي عضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي، وإسماعيل إبراهيم عضو لجنة الحكام باللجنة الخليجية، وخالد الحنطوبي عضو لجنة الحكام بالاتحاد العربي، وفي اتحاد التايكواندو، احمد الزيودي عضو الاتحاد العربي، وزايد السويدي عضو الاتحاد الآسيوي، وإسماعيل حماد عضو اللجنة الخليجية، وراشد العليلي رئيس اللجنة الفنية باللجنة الخليجية.

الطاولة والسباحة

وفي اتحاد الطاولة، داوود الهاجري رئيس اللجنة الخليجية، وإبراهيم العسم الأمين العام للجنة، وعبدالرحمن المنهالي عضو اتحاد غرب آسيا، وفي اتحاد السباحة، عبدالله مبارك عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، عضو لجنة السباحة بالاتحاد الآسيوي، رئيس اللجنة الفنية باللجنة الخليجية، وعبدالله الوهيبي عضو الاتحاد العربي، عضو لجنة العلاقات بالاتحاد الدولي، عضو لجنة سباحة المياه المفتوحة بالاتحاد الآسيوي، وعبيد الجسمي عضو لجنة الأساتذة بالاتحاد الدولي، وعبيد الكعبي نائب رئيس الاتحاد العربي.

الهوكي والأثقال

وفي اتحاد الهوكي، إسماعيل البنا نائب رئيس الاتحاد العربي، وعتيق جمعة عضو لجنة المشاركة والتطوير بالاتحاد الآسيوي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العربي، وفي اتحاد رفع الأثقال، سلطان بن مجرن عضو الاتحاد العربي للجان الأولمبية، وعبدالله الزعابي عضو اللجنة الخليجية، وفيصل الحمادي عضو الاتحاد الآسيوي، وجاسم العوضي عضو اتحاد غرب آسيا، عضو اللجنة الفنية بالاتحادين الآسيوي والعربي، وخلود عبيد رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد العربي، الأمين العام المساعد لاتحاد غرب آسيا، عضو اللجنة النسائية بالاتحاد الآسيوي.

الغولف والأجسام

وفي اتحاد الغولف، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد العربي، وعادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد، وخالد الشامسي عضو اللجنة الخليجية، وفي اتحاد بناء الأجسام، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي نائب رئيس الاتحاد الدولي، وفيصل الزعابي رئيس اتحاد غرب آسيا.

اليد والرجبي

محمد عبدالكريم جلفار عضو الاتحاد الآسيوي، وصالح عاشور عضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، ومحمد شريف رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، وعبدالله الكعبي عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، وناصر الحمادي عضو لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي، وأنيسة الشدادي عضو اللجنة النسائية بالاتحاد الآسيوي، ونبيل عاشور عضو اللجنة الخليجية، وفي اتحاد الرجبي، قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي، ومحمد شاكر الأمين العام للاتحاد.

المصارعة والجودو

وفي اتحاد المصارعة الجودو، ناصر التميمي الأمين المالي للاتحاد الدولي، ومحمد جاسم نائب رئيس اتحاد غرب آسيا، عضو الاتحاد العربي، عضو اللجنة الخليجية، وامل بوشلاخ الأمين المالي للاتحاد الآسيوي.

الملاكمة والمبارزة

وفي اتحاد الملاكمة، الشيخ حامد بن خادم آل حامد رئيس اللجنة الخليجية، وانس العتيبة رئيس الاتحاد الآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، ومحمد بوخاطر عضو الاتحاد العربي، وعلي حسن الحمادي الأمين العام للجنة الخليجية، وعبدالله العنتلي رئيس لحنة التسويق بالاتحاد الآسيوي، وفي اتحاد المبارزة، الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد العربي، وهدى المطروشي عضو الاتحاد الآسيوي، رئيس اللجنة النسائية، الأمين المالي للاتحاد العربي، ومحمد المنصوري عضو اللجنة الخليجية، وحمد المنصوري رئيس لجنة الإعلام بالاتحاد العربي، وسيف الجابري عضو لجنة الحكام بالاتحاد العربي، وموسى البلوشي عضو لجنة المدربين بالاتحاد العربي.

الجوجيتسو والقوى

وفي اتحاد الجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي، وفهد الشامسي الأمين العام للاتحاد، وفي اتحاد ألعاب القوى، احمد الكمالي عضو الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة الخليجية، وصالح محمد الأمين العام للجنة، وإبراهيم السكار رئيس اللجنة الفنية، وناصر المعمري نائب رئيس اتحاد غرب آسيا، وعلي النيادي عضو اللجنة الفنية، وفاطمة أبو حجير عضو اللجنة النسائية، وراشد الجربي عضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي.

البحرية والرماية

وفي اتحاد الرياضات البحرية، حريز المر بن حريز عضو الاتحاد الدولي، وأحمد إبراهيم عضو لجنة الزوارق السريعة بالاتحاد الدولي، عضو لجنة "فورمولا" المستقبل، عضو لجنة تطوير الشباب، ومحمد عبدالله حارب عضو لجنة البيئة، وسالم الرميثي عضو لجنة "فورمولا1"، وناصر الظاهري عضو لجنة الأمن والسلامة، وفي اتحاد الرماية، راشد الهاملي رئيس اللجنة الخليجية، وعبدالله الزعابي عضو الاتحادين الآسيوي والعربي، الأمين العام للجنة الخليجية، وعلي الكتبي وحسن محمد عضوا اللجنة الفنية باللجنة الخليجية.

أصحاب الهمم

وفي اتحاد أصحاب الهمم، محمد الهاملي عضو اللجنة البارأولمبية الدولية، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارأولمبية الآسيوية، عضو اللجنة الخليجية، وطارق بن خادم نائب رئيس الاتحاد الدولي، وعبدالرزاق الرشيد عضو اللجنة الباراولمبية الآسيوية، رئيس اتحاد غرب آسيا.

الفروسية والهجن

وفي اتحاد الفروسية، محمد العضب رئيس لجنة القدرة بالاتحاد الآسيوي، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي "إفهار"، وفي اتحاد الهجن، الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان رئيس اللجنة الخليجية، وعبدالله المهيري الأمين العام للجنة، رئيس الاتحاد الآسيوي.

الشراع والتجديف

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان عضو الاتحاد الدولي، وعبدالله العبيدلي عضو ورئيس لجنة التدريب بالاتحاد العربي للشراع، عضو اللجنة الخليجية، عضو الاتحاد الآسيوي، وعارف الهرنكي المدير المالي، عضو لجنة التدريب بالاتحاد الآسيوي للتجديف، عضو الاتحاد العربي، ومحمد العبيدلي عضو لجنة السباقات بالاتحاد الآسيوي للشراع.