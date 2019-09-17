4 ملايين لإدارة منشآت النصر

المصدر: دبي ـ عدنان الغـربي

صيانة المنشآت الرياضية بشكل دوري وحسن استغلالها وإدارتها مرحلة مهمة تأتي بعد عملية الإنشاء والبناء، حتى تحافظ هذه المنشآت على مكانتها وجمالها واستمراريتها من جيل إلى آخر، لذا قررت إدارة نادي النصر إدارة مرافق النادي بشكل احترافي وعلى الطريقة الأوروبية والتعاقد مع شركة متخصصة في مجال إدارة المرافق والمنشآت لضمان حسن إدارة منشآتها.

وخصصت إدارة النصر موازنة سنوية تقدر بـحوالي 4 ملايين درهم لإدارة مرافق النادي حتى يحافظ استاد آل مكتوم وبقية المنشآت الأخرى على الحالة الجيدة بعد عملية التطوير التي شملتها بمنافسة استضافة الإمارات أمم آسيا 2019.

وكانت تكلفة إنجاز استاد آل مكتوم في حلته الجديدة بلغت أكثر من 250 مليون درهم، وشملت أشغال التطوير أرضية الملعب وكافة المرافـق الإدارية وتوسيع طاقة الاستيعاب إلى 15 ألف مشجع، فيما بلغت تكلفة استاد حميد الطاير 21 مليون درهم، حيث تمّ تجديد المبنى الإداري، وأرضية الملعب وإنشاء مدرجات تتسع لـ1500 كرسي وعدّة مرافق أخرى.