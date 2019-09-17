الأرجنتيني دياز ينتظر العرض المناسب

المصدر: ديي البيان الرياضي

لا يزال الأرجنتيني ماورو دياز لاعب شباب الأهلي، يفاضل بين أكثر من عرض تلقاه للعب الموسم المقبل، مع أندية داخل الدولة، بعدما أكمل شباب الأهلي تعاقداته مع الأجانب الأربعة.

وسبق أن تلقى دياز عروضاً من أندية عدة للرحيل عن شباب الأهلي، إلا أن المقابل المادي لم يرتق إلى ما يحصل عليه من «فرسان دبي»، وربما تشهد الأيام المقبلة، انتقال اللاعب على سبيل الإعارة لأحد الأندية، خاصة مع إغلاق باب القيد الصيفي 30 الجاري. وكان شباب الأهلي، تعاقد مع دياز في 2018، ثم قرر مع نهاية الموسم الماضي، الموافقة على رحيل اللاعب إذا تلقى العرض المناسب.