عجمان يواجه بني ياس بـ 3 أجانب

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

يخوض الفريق الأول لنادي عجمان مباراته الأولى في دوري الخليج العربي لكرة القدم بعد غد، أمام مضيفه بني ياس، بتشكيلة تضم 3 محترفين أجانب بدلاً عن 4، نظراً لتعرض المحترف النيجيري قودوين مينشا لإصابة خفيفة، ويتوقع اكتمال شفائه الأسبوع المقبل ليلحق بالجولة الثانية للدوري التي يواجه فيها «البرتقالي» فريق النصر.

سيدفع المدير الفني أيمن الرمادي بالثلاثي حامد دومبيا وفاندر فييرا ووليام أوسو ضمن التشكيل الأساسي لمباراة بني ياس، ويجري الفريق تدريبه الأساسي للمباراة الليلة بملعبه باستاد راشد بن سعيد بمشاركة جميع اللاعبين بمن فيهم قودوين مينشا الذي يخضع لتمارين خاصة.

ويسعى الرمادي للوقوف على جاهزية اللاعبين بدنياً، والتركيز على خطة اللعب المناسبة، والتي بدأ الفريق تجربتها خلال مشواره في 3 جولات من كأس الخليج العربي، ويركز الرمادي على الملاحظات التي خرج بها من مباراة الشارقة الأخيرة لتلافي الأخطاء التي حدثت فيها، مع تجربة هذه الملاحظات خلال التدريبات اليومية التي انتظم فيها الفريق بمشاركة جميع اللاعبين المواطنين بقيادة عبد الله مال الله وراشد مال الله والشقيقين حسين وحسن عبد الرحمن ومحمد سبيل ومحمد يعقوب ووليد اليماحي ومحمد أحمد الشحي وعبد الله الجمحي ومحمد إبراهيم ووليد خالد ووحيد إسماعيل ومحمد الخديم وعلي الحوسني وجابر جاسم.

وكان من المتوقع أن يخوض عجمان تجربة أخيرة قبل انطلاقة الدوري أمام أحد الفرق الهندية، إلا أن الفريق الهندي غادر الدولة قبل موعد سفره المحدد، واكتفى الرمادي بحصص تدريبية في المساء مع إجراء بعض التدريبات الصباحية في الصالة.