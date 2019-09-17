إسماعيل راشد: الوجوه الشابة أبرز مكاسبنا في لقاء ماليزيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد إسماعيل راشد مدير منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أن الوجوه الشابة التي منحها المدرب الهولندي مارفيك الفرصة خلال مباراة ماليزيا الأولى بالتصفيات المشتركة للتأهل إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، تعد أبرز مكاسبنا، لكونها تعني الأمل والمستقبل لكرة الإمارات خلال الفترة المقبلة.

مشيراً إلى أن مشاركة 5 لاعبين من العناصر الجديدة يعني أن المدرب يهتم بمستقبل المنتخب قدر اهتمامه بالمرحلة الحالية، مما يبشر بأننا على موعد مع جيل جديد، يكون امتداداً لأجيال أعطت الكثير لكرة الإمارات خلال السنوات الماضية.

أجيال

وقال إسماعيل راشد في تصريح خاص لـ «البيان الرياضي» إن ميزة العمل الحالي تمزج ما بين خبرة عدد من النجوم وبين العناصر الشابة التي تنال الفرصة لأول مرة، وهذا يمنح المنتخب قوة دفع قوية خلال المنافسات الحالية للتصفيات المشتركة، التي يشارك فيها الأبيض بدافع التأهل وتحقيق طموحات الجماهير، وكسب ثقتهم، من خلال تحقيق الفوز وحصد النقاط وهي الأهم في أية بطولات، لذلك أتمنى من جماهيرنا الوفية دعم الفريق واللاعبين والعناصر الجديدة، وتحفيزهم للعطاء بشكل أكبر سعيا لتحقيق الفوز واجتياز المرحلة الأولى من التصفيات، والتي تعتبر الهدف الأول لنا حالياً.

ارتباك

وعن سر ارتباك اللاعبين خلال الشوط الأول، يقول إسماعيل راشد: نعم الشوط الأول لم يكن مرضيا تماما، والسبب يعود إلى رهبة البداية لبعض العناصر الشابة، والهدف المباغت الذي مني به مرمانا بعد 33 ثانية من انطلاقة المباراة.

ولكن الجهاز الفني نجح في التعامل مع اللاعبين خلال استراحة الشوط الأول وأعاد الثقة للاعبين، مع تحفيزهم لعطاء أكبر خلال باقي زمن المباراة، مع إجراء تغييرات ساهمت في التوازن، مما أظهر الفريق بصورة طيبة، وفرض سيطرته خلال الشوط الثاني وتحقيق الفوز، بهدفي مبخوت الذي ظهر بشكل طيب رغم محاولات استفزازه من قبل لاعبي ماليزيا.

لقاء إندونيسيا

وعن لقاء منتخب إندونيسيا 10 أكتوبر قال: خلال الفترة الماضية قام الجهاز الفني بمراقبة أداء المنتخب الإندونيسي من أجل التعرف على أداء الفريق ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه، وخسارة الفريق خلال مباراتيه الماضيتين لن تخدعنا ولا بد من الحذر وأن تكون جاهزيتنا للمباراة تتوافق مع رغبتنا في مواصلة تحقيق الفوز، سعيا لتصدر قمة المجموعة السابعة، خاصة وأن فرق مجموعتنا متطورة، ولعل مشاركة اللاعبين في 3 جولات مقبلة لدوري الخليج العربي تساهم في وصول اللاعبين إلى جاهزية فنية طيبة تساعدهم في أداء مهمتهم على الوجه الأكمل.

عودة عموري

وعبر إسماعيل راشد عن سعادته بعودة عمر عبد الرحمن «عموري» بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته عن المنتخب فترة طويلة معتبراً أن عودته تزيد الفاعلية الهجومية، وكذلك مشاركة إسماعيل الحمادي خلال لقاء ماليزيا، حيث كان لمشاركتهما الأثر الكبير في رفع معنويات زملائهما وزيادة التوازن في أداء الفريق بالدقائق الأخيرة من اللقاء.

الباب مفتوح

وأكد إسماعيل راشد أن باب الانضمام للمنتخب مفتوح دائما أمام المتألقين الذين يثبتون أحقيتهم بذلك من خلال عطائهم في المنافسات المحلية، وقال: الجهاز الفني حريص على متابعة جميع الفرق من أجل انتقاء افضل العناصر التي تفيد المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وسيكون أعضاء الجهاز الفني متواجدين في مختلف الملاعب خلال الجولات الثلاث المقبلة، من اجل مراقبة أداء اللاعبين قبل إعلان قائمة الفريق للتجمع المقبل الذي سيكون بداية من 5 أكتوبر حتى موعد مباراة إندونيسيا، ثم يغادر عقب المباراة مباشرة إلى بانكوك لأداء المباراة الثالثة أمام منتخب تايلاند يوم 15 من الشهر نفسه.

حق مشروع

أكد إسماعيل راشد أن المنافسة حق مشروع لجميع الفرق المشاركة في التصفيات، وكل مباراة تنال منا الاهتمام المناسب لها، سعيا لتحقيق الفوز وحصد النقاط الكفيلة بتأهل الفريق إلى المرحة الثانية من التصفيات.