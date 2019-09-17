«العين على الذهب» يحفز لاعبي «الزعيم» قبل انطلاق الدوري

المصدر: العين- طلحة عبد الله

أطلقت جماهير نادي العين هاشتاق «العين على الذهب»، في إطار حملة لاستنهاض الهمم لمؤازرة الفريق خلال استحقاقاته المقبلة، وتنادت الجماهير العيناوية على منصات التواصل الاجتماعي على «تويتر وانستغرام وفيسبوك»، للتحضير قبل انطلاقة منافسة دوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي يستهلها العين بمواجهة اتحاد كلباء الجمعة المقبل على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الأولى، وحرص عدد كبير من أنصار الفريق، على نشر الهاشتاق على أوسع نطاق، من أجل اجتذاب أكبر عدد من الجماهير.

تحضيرات

وفي الميدان، تابع الفريق العيناوي تحضيراته على ملعب استاد خليفة بن زايد، تحت قيادة مدربه الكرواتي إيفان ليكو، فيما شهدت التدريبات التي أجراها أول من أمس، حضور كامل للاعبين بعد عودة نجوم منتخبنا الوطني، بقيادة الحارس خالد عيسى، وبندر الأحبابي ومحمد شاكر، وأحمد برمان، عقب الفراغ من مهمة «الأبيض» بالتصفيات الآسيوية بالفوز على المنتخب الماليزي، كما عاد التوغولى، لابا كودجو الذي شارك مع منتخب بلاده في مباراته بالتصفيات الأفريقية ضد جزر القمر.

وحرص ليكو على إخضاع اللاعبين لتمارين واختبارات متنوعة، تضمنت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية وأساليب اللعب، كالضغط على حامل الكرة، والتمرير من لمسة واحدة، والتعامل مع الضربات العرضية في حالتي الدفاع والهجوم، وسرعة الارتداد وتنفيذ الضربات الثابتة من خارج منطقة العمليات.

ومن مختلف المسافات والاتجاهات، وأبدى اللاعبين حماساً لافتاً في الملعب، وبدا واضحاً التنافس الكبير بينهم لنيل ثقة المدرب والدخول ضمن قائمته الرئيسة للمباراة المقبلة، فيما احتشد عدد غير قليل من جمهور الفريق للوقوف على مدى استعداداته للمواجهة المرتقبة.

تفاعل

وتفاعلت جماهير العين مع ظهور اللاعب الصربي أندريا رادوفانوفيتش، الذي كان له حضوره المتميز في التدريبات، بعد الإصابة التي تعرض لها أخيراً، وأكد طبيب الفريق أنها عبارة عن جرح في أصبع القدم، ولن تمنعه من التدريبات والمشاركة في المباريات المقبلة، ويأمل العين في استهلالية مثالية لمشواره في دوري الخليج العربي، بتحقيق الفوز على ضيفه اتحاد كلباء يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد هزاع بن زايد.