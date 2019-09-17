خورفكان يتحدى بطل السوبر

المصدر: خورفكان - البيان الرياضي

أعلن نادي خورفكان تحديه الشارقة حامل لقب الدوري وبطل السوبر في اللقاء الذي يجمعهما سوياً على ملعب الشارقة بعد غد في انطلاقة الجولة الأولى لدوري الخليج العربي.

ويؤدي الفريق مرانه على ملعبه تحت إشراف المدرب كاميلي الذي تابع لقاء السوبر بين شباب الأهلي والشارقة من أجل التعرف على الأداء الشرقاوي وحسن التعامل مع مجريات المباراة، وينتظر أن يلعب خورفكان مكتمل الصفوف حيث تنال المباراة اهتمام جماهيره كونها ديربي طال الاشتياق له بعد سنوات طويلة من ابتعاد الفريقين عن مثل هذه الأجواء. ومن المقرر أن ينتقل الفريق إلى الشارقة غداً في معسكر قصير يسبق المباراة لتوفير مزيد من التركيز أمام اللاعبين.