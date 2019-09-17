سلطان الفلاحي: الشارقة قادر على الدفاع عن لقبه

المصدر: الشارقة - عزالدين جاد الله

أكد سلطان حارب الفلاحي المرشح السابق لمنصب نائب رئيس اتحاد كرة القدم، أن الشارقة قادر على الدفاع عن لقبه الذي أحرزه الموسم الماضي عندما توج بدرع دوري الخليج العربي.

مشيراً إلى أن الشارقة يمتلك كل المقومات التي تؤهله لتكرار الإنجاز ذاته في الموسم الكروي الجديد، ومؤخراً نجح في التتويج بلقب كأس سوبر الخليج العربي.

وأضاف: مشكلة الشارقة الوحيدة تكمن في عدم وجود دكة بدلاء على صعيد حراس المرمى، مما قد يوقع الفريق في حرج والصعاب في منتصف الموسم، وتردد مؤخراً أن الحارس الحوسني سيلتحق ضمن صفوف الخدمة الوطنية وفي هذه الحالة فستكون هناك مشكلة حقيقية للفريق، لذا على إدارة النادي البدء في علاج هذه المشكلة، خصوصاً وأن باب الانتقالات الصيفية مازال مفتوحاً.