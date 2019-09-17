مجلس دبي الرياضي يستضيف ورشة عمل للمدارس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبّر المشاركون في ورشة عمل «الرياضة من أجل الصحة والرفاه» التي عقدت في مجلس دبي الرياضي، عن الولاء للقيادة الرشيدة والعرفان بدعم ورعاية القيادة الرشيدة ورؤيتها لضمان سعادة ورفاهية أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة.

كما أكدوا على أهمية بذل الشباب لأقصى طاقاتهم في مجال التعليم وممارسة الرياضة لكي يكوّنوا جيلاً يتمتع بالعلم والحيوية والنشاط والسعادة لأداء دورهم تجاه الوطن والعالم. جاء ذلك خلال ورشة العمل الميدانية التي استضافها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشارك فيها 75 طالباً وطالبة من المدارس الإماراتية المنتسبة لليونيسكو ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و17.

تفاصيل

حضر جميع تفاصيل الورشة وتحدث فيها سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأمل الكوس وكيل وزارة مساعد في وزارة التربية والتعليم، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ولاعب منتخبنا السابق في كرة القدم وكرة القدم الشاطئية بخيت سعد، كما تحدث فيها أحمد سمارة ود. جمال عباس.

وخاطب سعيد حارب المشاركين في الورشة: «نحمد الله أننا نعيش في وطن تضع قيادته الرشيدة رفاهية وسعادة المواطن وأفراد المجتمع في مقدمة برامجها واهتماماتها، وقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادئ الحكم والعمل للمرحلة المقبلة التي تركزت حول سعادة أبناء الوطن وتعزيز المكتسبات الوطنية، كما نصت على أن يكون القائد في الميدان وليس في المكتب، وتم الإعلان أيضا عن أفضل وأسوأ مراكز خدمة أفراد المجتمع في الدوائر الحكومية ومكافأة الذين يعملون لخدمة المجتمع».